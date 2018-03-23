İstanbulkart nereden alınır? İstanbulkart online başvuru

Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık metropolü olan İstanbul'da şehiriçi ulaşımda kullanılan "İstanbulkart" nereden alınır?, başvuru yerleri nerelerdir?, İstanbulkart fiyatı ne kadar? İstanbulkart online başvuru. İşte tüm detaylar...

Size kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapma imkânı sağlayan “istanbulkart”, İstanbulkart satışı ve dolumu yapan temsilcilerden 6TL karşılığında, kart satışı yapan Elektronik Para Yükleme makinasından kart bedeli 6TL düşüldükten sonra kalan bedelin karta Elektronik Para olarak yüklenmesi ile alınabilir. Ayrıca iş yerinizde ya da internetin olduğu herhangi bir yerden, Mavi kart, indirimli kart, ücretsiz kartlar, öğrenci kartları gibi İETT kartlarına online başvuru yapabilmek için İETT resmi internet sitesine girebilirsiniz. (https://bireysel.istanbulkart.istanbul/)

İSTANBULKART NERELERDE KULLANILIR?

İstanbulkart, İstanbul genelinde hizmet veren 6.000 otobüs, 81 metro istasyonu, 43 metrobüs istasyonu, 66 deniz taşımacılığı istasyonu, 3 teleferik istasyonu, 52 tramvay istasyonu, 136 şehir tuvaleti olmak üzere toplam 9.088 noktada, 26 üye iş yerinde ve İSPARK’larda elektronik para kartı olarak kullanılmaktadır.

“İSTANBULKART”I KULLANABİLECEĞİNİZ NOKTALAR, HARCAMA NOKTALARI

RAYLI SİSTEM İŞLETMELERİ

TCDD

METRO İSTANBUL A.Ş.

DENİZ ULAŞIMI İŞLETMELERİ

İDO A.Ş.

TURYOL S.S.TURİZM&YOLCU DENİZ TAŞIYICILAR KOOP.

DENTUR AVRASYA-AVRASYA DENİZ TAŞ.TUR.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

S.S. MAVİ MARMARA DEN. YOL TURZ. MOT. TAŞIY.KOOP.

İBB TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEHİR HATLARI)

OTOBÜS İŞLETMELERİ

İETT

OTOBÜS A.Ş.

ÖZULAŞ TOPLU TAŞIMA. VE TİC. A.Ş.

ÖZTAŞ ULAŞIM İNŞ. PETROL TURİZM SAN.TİC.A.Ş.

KENTİÇİ İSTANBUL KATLI ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ TAŞIMA HİZMETLERİ A.Ş.

İSTANBUL HALK ULAŞIM SAN.TİC. A.Ş.

YENİ İSTANBUL HALK OTOBÜSLERİ A.Ş.

İSTANBUL ÇİFT KATLI ÖZEL HALK OTOB.YARD.VE DAY. DERN.İKT.İŞL.

MAVİ MARMARA ULAŞ.TUR.PETR.OTOMOTİV A.Ş.

ÖZEL OTOBÜS İŞLETMECİLERİ

ALİ ÖZACAR

DURSUN VELİOĞLU

KASIM KURNAZ VE ORTAĞI FEZİYE ŞAHİN

MEHMET ŞİRİN VARIŞLI

NECMİ ÇATALKAYA

ÖZGÜN OTOMOTİV TURİZM VE TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.

REMZİYE DEMİREL

ÇINAR TAŞ PET. İNŞ. GIDA DAN. TİC. LTD.ŞTİ.

GÜNAYDIN ÇİMEN ADİ ORTAKLIĞI

İSPARK A.Ş. (otoparklarda)

SAĞLIK A.Ş. (tuvaletlerde)

MAVİ KART NASIL ALINIR?

Mavi Kart almak için, nüfus cüzdanı (Ehliyet ya da Pasaport) ve 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınız ile beraber size en yakın istanbulkart Başvuru Merkezi’ne başvurabilirsiniz. Birinci dereceden akrabaların da kart sahibi yerine başvuruda bulunabildiği Mavi Kart ücreti, ilk defa için 10 TL'dir.

İNDİRİMLİ KARTLAR NELERDİR?

Toplu ulaşımdaki indirimli tarifeyi kullanma hakkı olan kişilere verilen kartlar şunlardır:

Öğrenci Kartı

Öğretmen Kartı

60 Yaş İndirimli Kart

ÖĞRENCİ KARTI NASIL ALINIR?

– İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, nüfus cüzdanı ve 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla beraber en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne başvuruda bulunmalarının ardından kart adreslerine gönderilir. İnternet üzerinden de başvuru yapılabilir. (https://bireysel.istanbulkart.istanbul/)

– Açık lise öğrencilerinin kart alabilmesi için 20 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunabilmek için ise; son bir ay içinde alınan öğrenci belgesi ve SGK'dan alınan çalışmadığına dair belge almaları gerekmektedir.

– Kur’an Kursu öğrencileri sadece kurumlarının yapacağı Kurumsal Başvuru ile kart sahibi olabilir.

– Üniversite öğrencileri de; son bir ay içinde alınan öğrenci belgesi ya da e-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi ile nüfus cüzdanı ve 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafla başvuruda bulunabilirler.

İstanbulkart Başvuru Merkezine gitmek yerine kart başvurusunu internet üzerinden online olarak da yapabileceğinizi sakın unutmayı. İnternet üzerinden yapılan başvurularda kartnız adresinize gönderilecektir.

ÖĞRETMEN KARTI NASIL ALINIR?

Kadro durumunuzu gösteren, son bir ay içinde alınan, tarihli, imzalı ve mühürlü kurum üst yazısı ile birlikte, nüfus cüzdanı, 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile birlikte başvuruda bulunabilirsiniz. Yine öğretmen kartına sahip olmak için başvuruyu online olarak internet üzerinden de yapabilirsiniz. Kart adresinize gönderilecektir.

60 YAŞ İNDİRİMLİ KARTI NASIL ALINIR?

Bu kartı alabilmek için öncelikle 60 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Bu koşulu sağlıyorsanız yapmanız gereken nüfus cüzdanınız ve 1 adet vesikalık fotoğrafınızla beraber en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne giderek başvuruda bulunmak. Ayrıca başvurunuzu başvuru merkezine gitmeden internet üzerinden de yapabilirsiniz. Kartınız adresinize gönderilecektir.

ÜCRETSİZ KARTLAR NELERDİR?

65 Yaş Kartı

Belediye Zabıta Kartı

Harcırah Kartı

Engelli Kartı

Gazi Kartı

Gazi Ailesi Kartı

EHS Kartı

Sarı Basın Kartı

Şehit Eşleri ve Ailesi Kartı

TÜİK Kartı

Milli Sporcu Kartı

PTT Kartı

Vazife Malülü Kartı

Vazife Malülü Eşi Kartı