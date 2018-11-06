Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Birçok çalışan için en önemli konulardan biridir kıdem tazminatı. Çalıştığı yere yıllarca emek veren kişiler bir yandan da alacağı kıdem tazminatını merak eder. Peki kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 4/B ve 4/C’li çalışanların kıdem tazminatlarından kesinti yapılır mı? Kıdem tazminatından yapılacak kesintiler nelerdir? İşte bilinmesi gereken ayrıntılar…

1475 sayıl İş Kanunu’nunda düzenlenen kıdem tazminatı çalışanlar açısından çok önemli bir haktır. Aktif olarak çalışanların yanı sıra emeklilik için gün sayanlar da mutlaka kıdem tazminatı hesaplaması yapmaktadır. Şimdi kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenleri açıklamaya çalışalım…

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem Tazminatı, 1475 Sayılı İş Kanunun 14.Maddesinde düzenlenen ve çalışanlar açısından çok önemli bir haktır. İş kanununda, kıdem tazminatından yararlanmak için bazı şartlar vardır. Bunlardan biri, bir kurumda en az 1 yıl çalışmak, ikincisi ise işveren tarafından 1475 sayılı kanunun 17. Maddesinde gösterilen sebepler dışında işten çıkarılmaktır. Bazı istisnai durumlar da vardır. Misal; “Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi, işçinin ölümü, askerlik hizmeti dolayısıyla işten ayrılma, emeklilik nedeniyle işten ayrılma”yı bu istisnai durumlar arasında sıralayabiliriz.

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KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatının hesaplanması, son maaş üzerinden yapılır. Kaç yıl çalışılmışsa son ücretle yıl sayısı çarpılır. Hesaplamada tavan ücret konusu da önemlidir.

Kıdem Tazminatının hesabında son brüt ücret, her yıl açıklanan Kıdem Tazminat Tavan sınırını aşması halinde kıdem tazminatı tavan ücret üzerinden hesaplanır. Örneğin; 2018 yılı için kıdem tazminat tavan maaşı 5.001,76 TL ‘dir .

KIDEM TAZMİNATINDAN KESİNTİ YAPILIR MI?

Kıdem Tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi kesintisi yapılır, gelir vergisi kesintisi ya da başka bir kesinti yapılmaz.

KIDEM TAZMİNATINDAN YAPILACAK KESİNTİLER NELERDİR?



2018 yılı hesaplamaları için kıdem tazminatından kesilecek damga vergisi oranı binde 7,59 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 2018 yılı için 5001 TL olan yıllık kıdem tazminatı tavanını aşmayan ödemeler için vergi alınmayacak. Kamuda çalışan 4/B ve 4/C'li çalışanlara, işin sona ermesinin ardından tazminatları üzerinden daha önce kesilen gelir vergisi de iade edilecek.