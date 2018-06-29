Konut kredisi yapılandırma nedir? Konut kredisi nasıl yapılandırılır?

Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisine devam etmek isteyebiliyor. Peki, konut kredisi yapılandırma nedir? Kredi yapılandıma ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Konut kredi faizlerinin düşürülmesi ile birlikte kredi kullanan pek çok kişi konut kredisi yeniden yapılandirma işlemlerinin ne olduğunu merak ediyor. Şimdi konut kredisi yeniden yapılandırma nedir, konut kredisi yapılandırma hangi durumlarda yapılır ve konut kredisi yapılandırma masrafları ne kadar? Hepsi haberimizde…

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?

Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor.

Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.

Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez “yeniden yapılandırma” oluyor.

Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.

Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;

– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.

– Taksitlerinizi azaltabiliyor.

– Daha az faiz ödeyebiliyor.

Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiginiz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.

Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Konut kredisi yapılandırma 2018, üç farklı durumda yapılabilmektedir. Bunlar şöyledir:

– Konut kredisi kullandıktan sonra eğer yüzdeler(0,98% vb.) düşerse mevcut kredinizin yüzdelerini azaltabilmek adına yapacağınız yapılandırma.

– Eğer kullanmış olduğunuz konut kredisinin taksitlerini ödemede zorlanıyorsanız, ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.

– Konut kredisi kullandıktan sonra elinize toplu para geçmesi durumunda ilgili bankaya müracat ederek ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.

Bunlardan hangisinin size uygun olup olmadığını belirleyerek bu yönde başvuru yapabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA MASRAFLARI NE KADAR?

Konut kredinizi yeniden yapılandırmak istediğinizde banka bazı masrafları sizden talep edebilmekte. İşte, konut kredisi yeniden yapılandırma masrafları:

Erken kapatma cezası

Yüksek faizli kredi kapatılacağı için banka bu farkı isteyebiliyor. Özellikle konut kredilerinde 6 Mart 2007'den sonra (Mortgage Yasası yürürlüğe giriş tarihinden önce ) kredi kullananlar yüzde 2 oranında ceza ödemek durumunda kalabiliyor.

Kredi masrafları

Yeni bir kredi açılacağı için başlangıçta istenen masraflar tüketiciden tekrar isteniyor (dosya ücreti, sigorta ücreti ve diğer masraflar gibi) Kredi kullanılan bankadan yeniden yapılandırma yapıldığında banka, bazı masrafları istemeyebilir.

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