Kredi kartları azami faiz oranları arttırıldı

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında Merkez Bankası tarafından değişiklik yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı üçüncü çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yayımladı. Yapılan açıklamada; 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,12 olarak belirlendi.

‘KREDİ KARTI YERİNE TÜKETİCİ KREDİSİ MENFAATLERİNE OLACAKTIR’

Ayrıca bankaların diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediğini kaydeden kurum, “Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE NE KADARDI ?

Daha önce, 2018 yılının 2. çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmişti.

İHA