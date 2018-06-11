“Kriz demek istemiyorum ama bize yaklaşan bir cisim var”

TCMB Eski Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Adayı Durmuş katıldığı yayında, "Türkiye'nin bu büyümeyi sürdürmesi mümkün gözükmüyor. Ama bunu düzeltmek bizim elimizde. Ben kriz lafını kullanmak istemiyorum ama bize doğru yaklaşan ne olduğunu bilmediğimiz bir cisim var. O cismin ne olduğunu fark edebilmemiz için bizim akıllı davranmamız lazım. Kamuoyuyla iletişimimizi güçlendirmemiz lazım" diye konuştu.

TCMB Eski Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Adayı Durmuş Yılmaz Bloomberg HT yayınında Gökhen Şen’in sorularını yanıtladı.

Yılmaz ilk çeyrek büyüme verisinde olağanüstü bir durum olmadığını, daha önceki trendlerin devam ettiğini ancak büyümenin yan etkileri olduğunu söyledi.

Yılmaz “Belirleyici unsur başta KGF’nin ortaya koyduğu genişlemeci para politikası, bunu destekleyen maliye politikası ve MB’nin yakın zamana kadar yeteri kadar sıkı olmayan para politikası. Bunlar iç talepte canlanma ortaya çıkardı ve yüzde 7,4’lük büyüme gördük” dedi.

Bunun yan etkileri olduğunu, yüksek enflasyon ve yüksek cari açık olarak geri döndüğünü, bunun sürdürülebilir olmadığını dile getiren Yılmaz artık yapısal reformlara dönülmesi gerektiğini, gıda enflasyonunun Merkez Bankası’yla çözülemeyeceğini, tarıma kaynak aktarmak gerektiğini, enflasyonu kontrol altına almanın kolay olmayacağını söyledi.

Yılmaz Merkez Bankası’nın faiz artırımının önemli olduğunu, kurdaki hareketi duraksattığını fakat yeterli olmayacağını söyledi.