Mangal ateşlendi, tavuk kanadı zamlandı

Sıcak havalar geldi mangal sezonu açıldı. Mangalların ateşlenmesiyle tavuk kanadının kilosuna da zam geldi. Ama öyle bizim alıştığımız gibi 1-2 TL zam değil! Tavuk kanadının fiyatı 12 ila 14 TL'den 20 TL'ye çıktı. Fiyatlarda yaşanan bu artışa mangal sezonunun açılmasına paralel artan talebin neden olduğu söyleniyor ama bize göre bunun adı düpedüz fırsatçılık!

Şehrin stresinden, boğucu havasından kaçıp hem serinlemek hem de mangal keyfi yaşamak isteyenlere tavuk etinden kötü haber var. Beklenilen oldu, bu sene de mangal sezonu öncesi et fiyatları zamlandı. Geçen haftaya kadar kilosu 12-14 liradan satılan tavuk kanat etinin kilosu 20 liraya yükseldi. Tüm piliç ve incikte fiyat artışı yaşanmazken, sadece kanat etinin fiyatının artması dikkat çekti. Halen bütün tavuğun kilosu 6-7 liradan satılıyor. Bir tavuk firmasının üst yöneticisi, “Tavuk fiyatlarında yaz aylarında artan talebe paralel fiyatlarda yükseliş oluyor. Sadece mangal sezonunun başlamasıyla artan talep sebebiyle kanat etinde yükselme yaşandı. Türkiye’de yıllık kişi başına tavuk tüketim oranı 25 kilo. Mangal sezonunda tavuk eti tüketiminde artış yaşanıyor. Bu da fiyatlara yansıyor.” dedi.

‘SEZON ERKEN AÇILDI’

Sıcak havayı fırsat bilip mangal yakmak isteyen Bursalılar ise mesire alanlarını şimdiden doldurdu. Aracı olanlar Uludağ eteklerine ya da şehir dışındaki ve sahildeki mesire alanlarını tercih ederken otomobili olmayanlar ise şehir merkezindeki büyük parkları tercih ediyor. Ailesiyle birlikte Botanik Park kenarında mangal yakan Bedir Kılıç, “Bu sene mangal sezonu sıcak hava sebebiyle erken açıldı. Günler öncesinden kilosunu 13 liraya aldığım tavuk kanadını şimdi 20 liradan alıyorum. İş stresini atmak için mangal keyfi çok iyi geliyor. Zamlansa da bu keyiften geri duramıyoruz.” diye konuştu.

İHA