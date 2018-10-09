Mehmet Ali Yalçındağ’a Beştepe’de görev

Doğan Medya'nın eski CEO'su Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na atandı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan kurullara atanan isimler belli oldu.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na Profesör Hasan Mandal, Profesör Mehmet Çelik, Doktor Osman Coşkun, Profesör Şaban Teoman Duralı ve iş insanı Mehmet Ali Yalçındağ atandı.

Yalçındağ eğitimini 1989 yılında Londra’daki American Collage in London’da tamamladı.

Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın eşi Mehmet Ali Yalçındağ'ın kurulda olması dikkat çekti. Yalçındağ, 1990 yılında Doğan Dış Ticaret'te çalışmaya başladı. 1991 yılında Doğan Holding İcra Komitesi'nde ve 1992 yılında da Milliyet Gazetesi‘nde genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

1996 yılında Doğan Holding'teki medya şirketleri Doğan Yayın Holding çatısı altında birleştirilirken Mehmet Ali Yalçındağ, bu kuruluşun yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi. 1999 yılında da Doğan Yayın Holding'in icra kurulu başkanlığına getirildi.

Rus arama motoru Yandex Türkiye’nin CEO’luğunu yaptı.

Doğan Medya Grubu'nun CEO’luğu görevini yürüttü.