Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Enflasyon Raporu 2018-IV Bilgilendirme Toplantısı"nı düzenledi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 2018 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 23.5 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda ise 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi 20.8 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Murat Çetinkaya 2018 yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 23.5 olarak açıkladı. İşte Murat Çetinkaya’nın açıklamalarından satır başları:

Yeni ekonomi programı çerçevesinde çalışmalar yapılıyor. Başta ABD ve Japonya olmak üzere gelişmiş ekonomilerde olumlu bir görünüm var. Euro Bölgesi yavaşlıyor.

Fed'in normalleşme sürecine bağlı olarak üçüncü çeyrekte uzun vadeli faizler arttı. Küresel finansal piyasalarda oynaklığa neden oldu.

Gelişmekte olan ülkelerde portföy çıkışları olan bir konjektürde eylül ayında güçlü parasal sıkılaştırma zayıfladı.

“TL YÜZDE 37 DEĞER KAYBETTİ”

Piyasa faizleri yüksek seviyesini korudu. Kredi mevduat faiz farkı tarihsel ortalamaların üzerinde gerçekleşti. Tüketici enflasyonu üçüncü çeyrekte 24.5 seviyesine ulaştı. Türk Lirası bu dönemde yüzde 37 değer kaybetti.

Yıllık enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması yüksek fiyat artışları fiyatlama davranışlarının bozulduğuna işaret.

Üretici enflasyonu kaynaklı maliyet de belirleyici olmakta. İktisadi faaliyet Temmuz enflasyon raporunda görülenden bir miktar daha kuvvetli oldu.

Döviz kurlarındaki yüksek oynaklık ve finansal koşullardaki sıkılaşma iktisadi faaliyetteki sıkılaşmanın devam ettiğini nitelendiriyoruz.

Mayıs ve Haziran aylarındaki sıkılaştırmanın ardından politika duruşumuzu değiştirmedik.

Para politikasının gecikmeli olduğunu ifade etmiştik.

“OTOMOBİL VE BEYAZ EŞYADA KESKİN FİYAT ARTIŞLARI OLDU”

Fiyat istikrarını desteklemek amacıyla faiz oranını yüzde 24'e yükselttik. Fonlamanın tamamının haftalık repo ihaleleri ile olmasına geri dönüldü.

Ülke risk priminde çeyrek ortalaması itibariyle görülen artış kur takası faizlerini tüm vadelerde temmuz enflasyonuna göre yükselmesine neden oldu.

Saygıdeğer konuklar tüketici enflasyonu yüzde 24.5 ile tahminin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyonda kayıt edilen yükselişte sert değer kaybı ve fiyatlama davranışlarında görülen bozulma etkili oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde yıllık enflasyondaki yükseliş döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan temel mal grubu oldu.

Otomobil ve beyaz eşyada keskin fiyat artışları oldu.

“İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜMENİN NEDENİ TURİZM VE İHRACAT”

Bu dönemde petrol fiyatları yukarı doğru bir seyir izledi. Hizmet grubu yıllık enflasyonu ise Türk Lirası'ndaki seyir ve gıda enerji enflasyonundaki bozulmanın yanı sıra artış sergiledi.

İkinci çeyrekte dönemlik büyümenin nedeni turizm ve ihracat oldu.

Kamu tüketiminin büyümeye etkisi sınırlı kaldı. Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı yurt içi talebi zayıflattı.

2017 yılı boyunca gerilen işsizlik oranı 2018 ikinci çeyreğinden itibaren tekrar yükselme eğilimine girdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Enflasyon beklentileri 2018 yıl sonunda yüzde 23.5, 2019 yılı sonunda yüzde 15.2, 2020 yılı sonunda yüzde. 9.3.

SORU-CEVAP

Soru: Faiz indirimi olur mu?

Biz tahminlerimizi belirlerken temkinli bir duruşu tercih ediyoruz. Enflasyonda yukarı yönlü baskıların sınırlayıcı olmasını bekliyoruz. Para politikası tahminlerini oluştururken temkinli bir noktada olmak zorundayız.

Önümüzdeki dönemde bu duruşu koruyacağız. Mevcut şartlar uzun süre sıkı politikayı ön görüyor. İlave sıkılaştırma da olabilir.

Mali politikalar başta olmak üzere yüksek eş güdüm. Enflasyonla topyekün mücadeleyi önemli görüyoruz. Önümüzdeki haftaki enflasyon rakamında göstergesi izliyor olacağız.

Bugün finansal piyasalar başta olmak üzere iktisadi faaliyette olası hızlı bir yavaşlamayı bir miktar dengeler.

Soru: Enflasyonla mücadele programını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Enflasyonla topyekun mücadeleyi önümüzdeki dönemde görüyor olacağız.

Yüksek fiyatlama davranışlarında olan bir dönemde atılan bu adımların özellikle katkısını toplumsal yaklaşım için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunların tamamını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Hedeflerimize olabilecek en kısa zamanda ulaşmak. Enflasyonun güçlü bir şeklide devam etmesi.

Endeksleme fiyat istikrarına ulaşmada değiştirmeye çalıştığımız unsurlardan birisi.