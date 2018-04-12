Nişasta bazlı şekerin önü açıldı

Şeker fabrikalarını özelleştirmeye başlayan hükümet, sürpriz bir kararla ‘zehirli şeker’ diye bilinen nişasta bazlı şeker ithalatının önünü açtı.

Hükümetten “Bu ne acele” dedirten jet bir kararname geldi. Bir yandan kamunun elindeki şeker fabrikalarını satışa çıkaran hükümet, diğer yandan da sürpriz bir kararla, “Kanserojen şeker” diye bilinen nişasta bazlı şeker (NBŞ) ithalatının önündeki gümrük duvarlarını kaldırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre bu yıl Bosna Hersek'ten 20 bin ton NBŞ ithal edilecek. Özelleştirmeye açılan Alpullu, Erzincan ve Kastamonu şeker fabrikalarının bir yıllık üretimine denk gelen NBŞ ithalatıyla, kısa süre önce NBŞ üretim kotasının düşürülmesi de anlamını yitirmiş oldu.

14 FABRİKA SATILIYOR

Hükümet sürpriz bir kararla önce kamunun elindeki 14 şeker fabrikasını satışa çıkardı. Milyonlarca pancar çiftçisinin tepkisini çeken bu kararın NBŞ lobisinin isteğiyle alındığı iddiaları ortaya atıldı. Hükümet kamuoyunda oluşan tepkilerin önünü kesmek için NBŞ üretim kotasını yüzde 10'dan yüzde 5'e indirme kararı aldı.

Bu sürpriz karar kamuoyunda, “göz boyama taktiği” olarak nitelendirildi ve özelleştirme sonrası NBŞ'nin önünün yeniden açılabileceği iddia edildi. Hükümet tepkilere rağmen fabrikaları satmaktan vazgeçmedi, aksine özelleştirme sayesinde pancar şekeri üretiminin artacağı yönünde açıklama yaptı. Ancak 4 fabrika satılıp 10 fabrika için de ihale günü beklenirken hükümetten NBŞ ithalatıyla ilgili yeni bir sürpriz karar geldi.

SUNİ BAL DA GELECEK

Bakanlar Kurulu Kararı'yla Bosna Hersek'ten bu yıl ithal edilecek 20 bin ton NBŞ için gümrük duvarları tamamen kaldırıldı. Yıl sonuna kadar NBŞ olarak bilinen, saf laktoz, maltoz, glikoz ve früktoz ile şeker şurupları ve suni bal ithal edenler, 20 bin tonluk alıma kadar gümrük vergisi ödemeyecekler. NBŞ ile birlikte Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ve sağlığa zararlı olduğu uyarıları yapılan suni balın ithalatının önünün açılması da dikkat çekti.

İthalatına karar verilen 20 bin tonluk NBŞ'nin, Türk çiftçisinin ürettiği pancardan elde edilen 28 ila 30 bin tonluk doğal şekere eşit olduğu bildirildi. Hükümetin satışa çıkardığı Alpullu Şeker Fabrikası'nın yıllık 25 bin ton pancar şekeri üretim kotası bulunuyor. Erzincan Şeker Fabrikası'nın 26 bin 500 ton, Kastamonu Şeker Fabrikası'nın da 32 bin 700 ton üretim kotası bulunuyor.