Paralı turisti İspanya kaptı

Turizmciler Akdeniz’deki en büyük rakibimiz İspanya’ya odaklandı. Hem İspanyolları hem de İspanya’ya giden paralı turisti çekmek için kollar sıvandı.

Turizmciler radarlarını, yılda toplam 82 milyon turiste ev sahipliği yapan İspanya pazarına çevirdi. Turizm sektörü, İspanya'ya kaptırdığı turistleri geri almaya çalışırken bir yandan da Türkiye'ye gelen İspanyol turist sayısını yeniden artırabilmek için yoğun çaba harcıyor. Son beş yılda İspanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında da hızlı düşüş yaşandı. 2013 yılında 290 bin 422 İspanyol turisti ağırlayan Türkiye'ye geçen yıl 106 bin 757 İspanyol geldi. Türk turizmi sadece İspanyol turisti kaybetmedi, aynı zamanda başka ülkelerden gelenleri İspanya'ya kaptırdı. 2013 yılında 60.6 milyon turist ağırlayan ülke, geçen yıl 82 milyon turisti çekmeyi başardı. İspanya, 2017 yılında kişibaşı 1.062 Euro harcama ve toplamda 87 milyar Euro turizm geliri elde etti.

GELİRDE REKORA KOŞTU

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) İspanya turizm pazarıyla ilgili bir araştırma yaparak, sektörle ilgili beklenti ve öngörülerini ortaya koydu. Araştırmayla ilgili bilgi veren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2017 yılında Türkiye'ye gelmesi beklenen ancak gelmeyen yabancı turistlerin büyük bir bölümünün İspanya'yı tercih ettiğini belirtti. Bayındır, İspanya'nın 2017 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak turist sayısını bir önceki yıla oranla yüzde 8.6 artırarak 81.8 milyon turiste ulaştığına dikkat çekti. Bayındır, “Bir diğer rekor ise turizm gelirinde kaydedildi. İspanya, 2017 yılında kişibaşı 1.062 Euro harcama ve toplamda 87 milyar Euro turizm geliri elde etti. İspanya'da 2016'da kişi başına harcama 1.023 Euro, turizm geliri ise 77 milyar Euro olmuştu” dedi.

PAZARDA GERİLEME DURDU

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2018 yılında ülkemize gelecek İspanyol turist sayısında düşüş trendinin sona ermesini ve bir toparlanma sürecinin başlamasını beklediklerini belirttti. Bayındır, şunları söyledi: “2009 itibariyle ülkemize yılda 500 binin üzerinde İspanyol turist gelmesi hedefleniyordu. Ancak İspanya'da baş gösteren ekonomik krize bağlı olarak 2009 yılında 376 bin İspanyol turist geldi. 2017 yılında İspanya'dan Türkiye'ye 106 bin turist geldi. Bu rakam bir önceki yıl ile hemen hemen aynı. 2009 yılındaki rakamların çok gerisinde ama en azından düşüş trendinin durması olumlu bir gelişme.”

5 yıldızlı otelleri Antalya'nın yarısı kadar

İspanya'da toplam 5 yıldızlı otel sayısının Antalya'nın yarısı kadar olduğunu vurgulayan Timur Bayındır, “İspanya'nın konaklama kapasitesi 14 bin 659 otel ve 1 milyon 472 bin yatak seviyesinde” dedi.

İspanya'da otellerin genellikle oda-kahvaltı hizmeti verdiğini anlatan Bayındır, ‘her şey dahil' sisteminin ise yok denilecek düzeyde olduğunu kaydetti. Bayındır, “Madrid gibi şehir merkezlerinde otellerde ‘sadece oda' satış yöntemleri uygulanıyor. Bu durum, İspanya'da gastronomi turizminin gelişmiş olması, bireysel seyahatlerin sayısındaki artışı ve turist başına harcamanın ülkemize göre çok yüksek olmasının ana sebebi” diye konuştu.