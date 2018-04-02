Raci Şaşmaz hakkında suç duyurusu

Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı Raci Şaşmaz'ın patronu olduğu Selimoğlu İnşaat hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kira yardımlarının kesildiğini iddia eden 100 kişi mağdur olduklarını iddia ederken Şaşmaz sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada mağduriyetleri gidereceğini söyledi. Şaşmaz şirketinin eski yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Çarpık kentleşme İstanbul'un en büyük problemlerinden birisi. Bunun yanında beklenen büyük İstanbul depremi de bazı bölgelerde kentsel dönüşümü zorunlu hale getiriyor. Bu bölgelerin başında da Fikirtepe geliyor. Arsalarını bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı olan Raci Şaşmaz’ın şirketi Pana Yapı’nın sahibi olduğunu Selimoğlu inşaat’a teslim eden vatandaşlar firma hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Mağdur olduğunu iddia eden vatandaşlardan Engin Akgüzel kendisi gibi 100 kişinin daha suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor.

OFİSLER KAPANDI

Firma sahibine ulaşamadıklarını ve daha önce sözleşme imzaladıkları ofislerinin kapandığını iddia eden arsa sahibi Akgüzel konuşmasında “Biz arsalarını Pana Yapı’ya teslim eden kişiler olarak firma hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ben arsamı verirken 1 yıllık kirayı önden teslim aldım. Diğer arkadaşlarımın anlattığına göre onlarda öyle almışlar. Ancak şuan ne ödeme yapılıyor ne de konuşacak birini bulabiliyoruz.” dedi.

MUHATAP ARADIK BULAMADIK

Engin Adıgüzel “Biz günlerce muhatap aradık ancak bulamadık. Firma şuan Raci Şaşmaz’nın çaycısının üzerine gözüküyor. Biz mağdur olduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Burada 320 kişinin arsası var. 100’ü aşkın kişi de suç duyurusunda bulundu. Ayrıca çaycısı da eskiden dizilerde figüran olarak oynuyormuş.” dedi.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM MAĞDURİYETLERİ GİDERECEĞİM’

Selimoğlu İnşaat’ın sahibi Raci Şaşmaz sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada devraldığı şirketin eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Şaşmaz eski yöneticilerin nitelikli dolandırıcılık suçu işlediklerini iddia ederken mağduriyetlerin giderilmesi için çalışacaklarını söyledi. İşte Şaşmaz’ın açıklamasının tamamı:

Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum.

Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projeleri yapan ve 2,5 yıl boyunca finansal yatırımcılarından olduğum bu şirketin yöneticilerinin suistimalinin tespit ve detaylandırılması altı ay süren yoğun hukuki ve mali incelemeler sonucu ancak oluşturulabilmiştir. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık ve yasal gereğinin yapılmasını talep ettik.

Şüphelilerin İstanbul-Fikirtepe'de bir takım ada temsilcileri ile birlikte bu defa yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit etmiş bulunmaktayız. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum. Şüphelilerce, tüm hukuksuz eylemlere ve arsa sahiplerinin manipule edilerek şahsım ve konuyla hiçbir ilişkisi bulunmayan şirketlerimin hedef gösterilmeye çalışılmasına rağmen , taahhütlerin yerine getirilebilmesi için tarafımdan gereken tüm özveri hukuksal çerçevede yapılacaktır; Aldığımız önlemler ve çalışmalarımız, kullanılan ismimizin insanların güvenini nekadar hakettiğini bir kez daha ortaya koyacaktır.