Rusya Türkiye’ye et, süt ve balık ihraç edecek

Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachev, Türkiye’ye et, süt ve balık ihraç etmeye hazırlandıklarını açıkladı.

Rus Tarım Bakanı Alexander Tkachev, bugün yaptığı bir açıklamada, Türkiye'ye et, süt ve balık ihraç etmeye hazırlandıklarını söyledi. Tkachev, “Rus et, süt ve balıklarının yakın zamanda Türkiye pazarına gireceğini umuyoruz” ifadelerini kullanarak, Türk tarafı ile görüşmelerin hala devam ettiğini söyledi. Bakan açıklamasında, Rusya’nın da Türkiye’den tarım ürünleri ithal ettiğine değindi.

2016 yılında yaşanan uçak krizinden sonra Rusya, Türkiye'den ürün ithal etmeyi durdurmuştu. 2017 yılında ise taraflar aralarındaki ekonomik işbirliklerini yeniden geliştirme kararı almıştı.

İHA