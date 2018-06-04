Seçimden sonra bedelli askerlik mesajı

Hükümetin seçim vaatleri son gaz devam ediyor... Başbakan Binali Yıldırım ise vaatler arasında büyük bir adım attı ve seçim sonrası bedellinin ele alınacağını söyledi. Başbakan Yıldırım, gündemlerinde ‘af’ olmadığını, ‘bedelli’ninse seçim sonrası değerlendirileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım, “Askerlik için birikmiş 5.5 milyon var. Silah altına almak 16 yıl sürer. Bir şekilde çözmemiz lazım” dedi.

Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli’nin aktardığına göre Yıldırım, “Bir başka beklenti daha var, bedelli bir daha gündeme getirildi. Siz nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

Bazı bilgileri paylaşayım, sonra ne yapacağımıza karar verelim. Şu an yoklamaya tabi olan, askerlik çağı gelenlerin sayısı 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firar 5 bin 772. Askerliğini ertelemiş olanlar 2 milyon 930 bin 279; ve bu öğrencilik dışında erteleyenler. Bir de öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar var, onlar da 1 milyon 885 bin 438. Silah altında bulunan er sayısı da 360 bin 869. 2019'da silah altına alınacak sayı 345 bin 933.

Toplam 5 milyon 448 bin 858 kişinin askerlikle ilişkisi devam ediyor. Biz önümüzdeki sene 345 bin 933 kişi alabileceğiz. Bunu 345 bin 933'e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu. İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5.5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz?

Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde zafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz'dan sonra Silahlı Kuvvetler'de silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz; ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil.