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SON DAKİKA: Benzin ve motorine büyük zam

Döviz fiyatlarındaki artışın ardından benzin ve motorine de zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan açıkladığı yeni zamlara göre benzine 46 kuruş motorine ise 58 kuruş zam yapıldı. 14.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak zamlar ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

android-time 18:44 13 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
SON DAKİKA: Benzin ve motorine büyük zam
Döviz fiyatlarındaki artışın ardından benzin ve motorine de zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan açıkladığı yeni zamlara göre benzine 46 kuruş motorine ise 58 kuruş zam yapıldı. 14.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak zamlar ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

Son günlerde dövizde yukarı yönlü yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre yarından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 46 kuruş, motorine ise 58 kuruş zam yapılacak.

Yapılan yeni zamlar aynı oranda ÖTV’den karşılanacağından pompa fiyatlarına bir yansıma olmayacak. Eğer zamlar ÖTV’den karşılanmasaydı gece yarısından sonra benzin 6,24 TL’den 6,70 TL’ye, motorin ise 5,66 TL’den 6,24 TL’ye çıkmış olacaktı.

 

benzin-zam
Son güncelleme: android-time 20:3913.08.2018
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