Dolar yine hızlı… Döviz kurlarında son durum: 1 dolar ne kaç TL? 1 euro kaç TL?

Dolar hızlı yükselişini sürdürürken vatandaşların merak ettikleri soru ise dolar kurundaki son durumla ilgili oluyor. Dolar yeni haftaya da hızlı başladı. Asya piyasalarında düşük işlem hacmiyle işlem gören dolar/TL dün akşam 7.00 sınırını aştı. Pazartesi sabahı bu rakamdan uzaklaşarak 6.57'yi kadar gördü. Dolar/TL 6.6705/6.6752'den Euro/TL 7.4821/7.4814'ten işlem görüyor.