Dolar yine hızlı… Döviz kurlarında son durum: 1 dolar ne kaç TL? 1 euro kaç TL?

Döviz yeni haftaya da önemli hareketlerle başladı. Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde 6,4 seviyesinde kapanmıştı. Öte yandan Türk lirasının dolar karşısında değer kaybı devam ediyor. Analistlerin dolar kuruna ilişkin yıl sonu tahminleri 7 TL seviyesindeyken, dolar şu esnada 7 TL bandını aştı. Akşam saatlerinde uluslararası piyasalarda dolar, 7,20 TL seviyesini görürken euro ise 8,04 TL seviyesinde işlem gördü. Sabah saatlerinde Merkezin müdahalelerinden sonra kısa süreli 6.44 seviyelerine gerileyen dolar/TL tekrar 6.67 seviyelerine çıktı.