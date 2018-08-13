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Dolar yine hızlı… Döviz kurlarında son durum: 1 dolar ne kaç TL? 1 euro kaç TL?

Dolar hızlı yükselişini sürdürürken vatandaşların merak ettikleri soru ise dolar kurundaki son durumla ilgili oluyor. Dolar yeni haftaya da hızlı başladı. Asya piyasalarında düşük işlem hacmiyle işlem gören dolar/TL dün akşam 7.00 sınırını aştı. Pazartesi sabahı bu rakamdan uzaklaşarak 6.57'yi kadar gördü. Dolar/TL 6.6705/6.6752'den Euro/TL 7.4821/7.4814'ten işlem görüyor.

android-time 07:30 13 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Dolar yine hızlı… Döviz kurlarında son durum: 1 dolar ne kaç TL? 1 euro kaç TL?
Dolar hızlı yükselişini sürdürürken vatandaşların merak ettikleri soru ise dolar kurundaki son durumla ilgili oluyor. Dolar yeni haftaya da hızlı başladı. Asya piyasalarında düşük işlem hacmiyle işlem gören dolar/TL dün akşam 7.00 sınırını aştı. Pazartesi sabahı bu rakamdan uzaklaşarak 6.57'yi kadar gördü. Dolar/TL 6.6705/6.6752'den Euro/TL 7.4821/7.4814'ten işlem görüyor.

Döviz yeni haftaya da önemli hareketlerle başladı. Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde 6,4 seviyesinde kapanmıştı. Öte yandan Türk lirasının dolar karşısında değer kaybı devam ediyor. Analistlerin dolar kuruna ilişkin yıl sonu tahminleri 7 TL seviyesindeyken, dolar şu esnada 7 TL bandını aştı. Akşam saatlerinde uluslararası piyasalarda dolar, 7,20 TL seviyesini görürken euro ise 8,04 TL seviyesinde işlem gördü. Sabah saatlerinde Merkezin müdahalelerinden sonra kısa süreli 6.44 seviyelerine gerileyen dolar/TL tekrar 6.67 seviyelerine çıktı.

13 AĞU
07:05
13 AĞU
07:05
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 6.6705/6.6752'den Euro/TL 7.4821/7.4814'ten işlem görüyor.

dolar 7 tl 

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Son güncelleme: android-time 09:5013.08.2018
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