SON DAKİKA: Elektriğe zam geldi!

Doğalgazın ardından bir zam da elektriğe geldi. Bugünden geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18 zam yapıldı.

Haftanın ilk gününe doğalgaz zammı haberi ile başlayan vatandaş bir şok da elektrik zammı ile yaşadı. Bloomberg HT’in haberine göre; elektrik fiyatlarına da bugünden geçerli olmak üzere zam geldi. Tarifede konutlarda yüzde 8; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında fiyat artışı gerçekleşti.

ÜÇÜNCÜ ZAM

Ağustos ayında konuta yüzde 9 sanayiye yüzde 14, eylül ayında elektrik fiyatları konutta yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 artırılmıştı. Bu yapılan artış üçüncü kez gerçekleşti. Normal şartlarda elektrik fiyatlarında üç ayda bir tarife yenileniyordu.

Reuters’a bilgi veren sektör kaynakları, EPDK’nın kararının bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini kaydetti.

Elektrik fiyatlarının enflasyon sepetinde yüzde 2.39 ağırlığı bulunuyor.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, konut kullanımı için bugün elektriğe yapılan yüzde 9 zammın enflasyona 0.22 puan doğrudan artırıcı etkisi olacak. Elektrik fiyatlarındaki artışın 0.22 puanlık etkinin yanı sıra dolaylı etkileri de olabiliyor.

REUTERS- BLOOMBERG HT