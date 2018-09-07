Hazine’den yeni önlem

Hazine önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri ve ihraçları gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Altına Dayalı Kira Sertifikası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Şubeleri aracılığıyla satışa sunulacak olup Altın Tahvili ise sadece Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile satışa sunulacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi: “Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikasına ilişkin detaylı bilgilere (Yatırımcı Kılavuzu, Temel Özellikler, İstatistikler, Önceki İhraçlara İlişkin Bilgiler vb.) http://altin.hazine.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir. Bununla birlikte, Türkiye genelinde etap etap yapılacak talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği illere ve banka şubelerine ilişkin bilgilere http://altin.hazine.gov.tr ile http://ziraat.com.tr ve http://ziraatkatilim.com.tr internet sayfalarından ulaşılabilir. Senetler, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta Çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak olup

yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli %1,20 (yıllık %2,40) getiri sağlayacaktır. Getiriler yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödenecektir.

Bu kapsamda, ihraç edilecek Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikalarına ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

” Vade: 728 Gün (2 yıl)

” Kupon/Kira Dönemi: 6 ay

” Kupon/Kira Oranı: %1,20

” Yıllık Getiri Oranı: %2,40

Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini aşağıdaki tabloda belirtilen ve her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde Ziraat Bankası’na / Ziraat Katılım Bankası’na başvurarak iletmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek olup aşağıdaki tarihlerde fiziki altın talebinde bulunmayan yatırımcıların vade sonunda ayrıca fiziki altın talebinde bulunma hakları bulunmamaktadır.”