Son dakika: İstanbul’da ekmek fiyatı belli oldu

Ankara'dan sonra İstanbul da 1.50 TL'ye çıkan ekmeğin fiyatı geri alındı. İstanbul Valisi Vasip Şahin; "250 gram ekmek 1.25 TL. 200 gram ekmek 1 TL olarak satılacak. Fiyatta değişiklik yok" dedi. Ticaret Odası'na bağlı fırınlar da ekmeği 1.50 TL'ye satamayacak. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası ise karara sert tepki gösterdi. Sendika Genel Sekreteri Cihan Kolivar, "Fırıncıya fiyat söyleyeceklerine un satan firmalara unu 70 liradan versinler diye söylesinler. Vali benim kaç liraya ekmek satacağıma asla karışamaz.Vali benim ortağım değil." açıklamasında bulundu.

İstanbul’da düzenlenen ekmek fiyatlarıyla ilgili toplantından ‘zam’ çıkmadı. Üstelik Vali Şahin’in ‘yasal düzenlemeler uygulayacağız’ sözüyle de İstanbul Ticaret Odası’na bağlı fırınların ekmeği 1.50 TL’den satmasının önüne geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal konu hakkında yaptığı açıklamada, “Halk ekmeğin hedefi hem fiyatlarda dengelenme sağlamak hem de kaliteli vatandaşa sağlıklı ekmek ulaştırmak. Şu anda baktığımız zaman halk ekmek piyasada üretilen ekmeğin yüzde 5 ila 10’u arasında üretimi oluyor. Bizim üretimimiz 1 milyon günlük. Esnafla rekabet etmeyeceğiz. Halk ekmek 250 gram ekmeği 75 kuruştan satacak. Ekonomik kriz sebebiyle bize yönelen olursa Halk Ekmek olarak bunu karşılarız.” dedi.

“VALİ KARIŞAMAZ”

Zam yapılmamasına’ tepki gösteren Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar “Fırıncıya fiyat söyleyeceklerine un satan firmalara unu 70 liradan versinler diye söylesinler.

4 sene önce biz 250 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satıyorduk. Tarihleri, maliye fişleri her şey ortada. 4 senedir zam yapılmıyor. Türkiye padişahlığa, krallığa mı geçti? Vali benim kaç liraya ekmek satacağıma asla karışamaz.

Vali benim ortağım değil. Ortağım bile bana karışamaz. Ben maliyetimi ortaya çıkarır istediğim fiyata satarım.” diye konuştu.

“HESAP ORTADA”

Vali Şahin’in “Hem büyükşehir hem ilçe belediyesi zabıtalarınca denetlenecek. Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanacak” sözlerine de değinen Kolivar sözlerini şöyle sürdürdü “75 kuruşa halk ekmeği var, 1 liraya, 1 lira 25 kuruşa, 2 liraya, 2 buçuk liraya çeşit çeşit ekmek var. Türkiye’de serbest piyasa koşulları işlemiyor mu? Serbest piyasada her türlü fiyata ekmek var. Vatandaş istediği yerden istediği fiyata ekmeğini alabilir. Hesap ortada. Un, maya, işçilik, kira, doğalgaz, elektrik. Hepsini hesaplasınlar ona göre tekrar konuşalım.”

ENFLASYONU BİREBİR ETKİLİYOR

Ekmek fiyatları enflasyona etkisi nedeniyle yakından izleniyor. TÜİK verilerine göre gıda ve alkolsüz içecekler kaleminin enflasyon sepeti içindeki ağırlığı yüzde 23, ekmeğin ağırlığı ise yüzde 2.1 seviyesinde bulunuyor.