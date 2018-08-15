Son Dakika… Katar’dan Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım desteği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Katar Emiri Al Sani, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi. Erdoğan ile Al Sani, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

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KALIN AÇIKLADI

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın konuya ilişkin, “Katar Türkiye’ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır” dedi. AA