Merkez Bankası’ndan son dakika açıklaması! Madde madde nakit akışı önlemi

Merkez Bankası son dakika hamlesi ile Türk Lirası zorunlu karşılıklarını 250 baz puan indirdi. Döviz zorunlu karşılıklarını 400 puan indirdi. Zorunlu karşılık bankaların kabul ettikleri mevduatlara karşılık Merkez Bankası'nda tuttukları paraya verilen isim. Zorunlu karşılık oranının düşmesi bankaların Merkez Bankası'nda daha az para tutabileceği ve bu paraların bankanın kullanımına sunulması anlamına geliyor. TCMB bu değişiklikle yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını açıkladı.

TCMB, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.

Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.

Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8'e çıkarılmıştır.

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Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanı sıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.

Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır.

Yabancı para diğer yükümlülükler için 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli zorunlu karşılık oranı yüzde 24’ten yüzde 20’ye indirildi. Yabancı para diğer yükümlülükler için 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli zorunlu karşılık oranı yüzde 19’dan yüzde 15’e indirildi. TCMB: Yabancı para diğer yükümlülükler için 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli zorunlu karşılık oranı yüzde 14’ten yüzde 10’a indirildi”

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ZORUNLU KARŞILIK NEDİR? Zorunlu karşılıklar, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak, merkez bankasında tutmaları gereken mevduatlarının kanunen saptanmış oranıdır. Zorunlu karşılık oranları merkez bankaları için para politikası aracı olarak kullanılabilir. Piyasadaki para miktarı bu oranlarla ayarlanır ve bankaların kredi tabanını direkt olarak etkiler. Eğer banka atıl paraya - kredi veya yatırım için kullanılmamış, bankada biriken para - sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırır, bu da para arzının azalmasına yol açar; zorunlu karşılık oranı azaltıldığında zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir para haline gelir, yani kredi tabanının artmasına yol açar.