Son dakika… Mevduat hesabına vergi düzenlemesi

Türk lirası mevduat hesabında vergi oranının düşürülmesini, döviz mevduatında vergi oranlarının arttırılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte mevduat hesabıyla ilgili vergi düzenlemesinin detayları…
– Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü.
– 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.
– 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5’e çekildi.
– Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20’ye yükseldi.
– Yeni vergi oranları, 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.
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