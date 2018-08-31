Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Mevduat hesabına vergi düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname yayımladı. Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
android-time 07:12 31 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Son dakika… Mevduat hesabına vergi düzenlemesi
Cumhurbaşkanlığı vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname yayımladı. Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20'ye yükseldi.

Türk lirası mevduat hesabında vergi oranının düşürülmesini, döviz mevduatında vergi oranlarının arttırılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.  İşte mevduat hesabıyla ilgili vergi düzenlemesinin detayları…

– Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü.

– 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.

– 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5’e çekildi.

– Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20’ye yükseldi.

– Yeni vergi oranları, 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

 

AYRINTILAR GELİYOR…

Son güncelleme: android-time 07:3831.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar