Teşvik paketi açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan proje bazlı teşvik sistemi tanıtımı ve 2017 yılında hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yürütülen proje bazlı teşvik sistemi Türkiye’nin ithalatta milyar dolarlarla ifade edilen açık verdiği yedi sektörde ucu açık teşviklerle büyük yatırımların Türkiye’ye çekilmesini amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 firmanın 23 projesine verilen proje bazlı teşvikleri açıkladı. İşte Erdoğan’ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar:

34 BİN DOĞRUDAN İSTİHDAM

Her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl hazırlıkları tamamlanan 23 projeye vereceğimiz teşvik belgelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin doğrudan 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak.

19 MİLYAR DOLARLIK BİR İYİLEŞME

47 milyara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız. 2023 hedefleri konumunda çok önemli bir adım olarak gördüğümüz teşvik sisteminin hayata geçmesinde emeği olan dostlarımın hepsini yürekten tebrik ediyorum

Değerli misafirler milli gelirimizi geçtiğimiz 15 yılda 236 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkartarak ülkemizi 3,5 kattan fazla büyütmeyi başardık. Türkiye büyüdükçe iş adamıyla, çalışanıyla, devletiyle hep birlikte kazanıyoruz. Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay 2002’de yüzde 5 iken geçtiğimiz yıl yüzde 30’a çıktı. 2005 yılında 19 milyon 600 düzeyinde olan çalışan sayımız 28 milyon 200 bine yükseldi. 10 milyona yakın istihdam artışı yaşandı. Kadın ve gençlerimizin iş gücüne katılım oranları istihdamdan daha hızlı arttığı için işsizlik biraz yüksek görünüyorsa da en kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz.

DOĞUYU İHMAL ETMEYİN

Turizmde yaşadığımız darbe girişimi ve terör nedeniyle meydana gelen gerilemeyi büyük ölçüde telafi etmiş durumdayız. Burada bir sinyal vereyim, Doğu’yu ihmal etmeyin. Van, Ağrı ve Iğdır’ı ihmal etmeyin.

Oralarda altyapıyı yapmamız lazım ki İran’dan oraya turistler geldiği zaman rahatlıkla, özellikle Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Oradan Antalya, İstanbul aynı şekilde… Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereye kimler gelebilir hazırlığımızı yapmamız lazım.

İKİ KAT DAHA BÜYÜTMEMİZ GEREKİYOR

2023 hedefimiz olan, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için bugünkü Türkiye’yi 2 kat daha büyütmemiz gerekiyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali 22 milyar dolarlık bir yatırım ve inşallah 2023’te bunun ilk etabının açılışını yapacağız. Enerjimizin yüzde 10’unu buradan temin etmiş olacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin aynı zamanda ülkemize kazandırdığı, kariyeri yüksek gençler… Bu mühendislerimiz Rusya’da yetiştiriliyor. Sistem oturunca diğerleri de takipe edecek. 3.500 istihdam, 10 bine ulaşacak. Bunlar Türkiye’nin nereye gittiğini gösteriyor.

YERLİ VE ENERJİ KAYNAKLARI İLE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Sadece bu değil, savunmada attığımız adım. S-400 diyoruz birileri rahatsız oluyor. Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Ortak paydalar bulabiliyorsa kimse bundan rahatsız olmasın. Yerli ve yenilebilir enerji kaynakları ile önemli çalışmalar yapıyoruz. Buradaki hesapta hemen kredi gayet uygun faiz oranı ile bize veriliyor, bununla birlikte bu adımı atıyoruz.

YATIRIMCIYI YÜKSEK FAİZDEN KURTARACAKSIN

Yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırım yapılsın. İstihdam gelecek, istihdam olunca üretim sonra da ihracat olacak. Bu sistem de bu ihtiyacın neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Eylül 2016’da kabul edildi ve 1 ay sonra da kabul edildi. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında kamu ve özel sektörün katılımıyla ortak bir yatırım vizyonu oluşturuldu. Hangi desteklerin sağlanacağı somut olarak ortaya konulmuş oldu. Teşvik belgeleri ile ana başlıkları şu şekilde ifade edebiliriz:

Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getiriliyor. Bu yatırımlardaki makine ve teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası sağlanıyor.

Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası sunuluyor.

10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi spotajı desteği veriliyor.

Finansman konusunda ise 10 yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, yatırım tutarının yüzde 49’una kadar devlet sermayesi tutarı sağlanabiliyor.

GÜÇ MERKEZLERİ DEĞİŞİYOR

Başbakan Binali Yıldırım teşvik belgesi dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Başbakan’ın açıklamalarında satırbaşları:

Hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşgeldiniz sefalar getirdiniz.

Unutmayalım, dünya yeni bir şekil alıyor ve güç merkezleri değişiyor. İftiharla söylemek isterim ki değişen dünyada Türkiye günden güne artan güce sevgiye ve desteğe de sahip oluyor.

10 MİLYON VATANDAŞIMIZA İSTİHDAM SAĞLADIK

Bugün ilan ettiğimiz projelerin milletimize hayırlı uğurlu olmasını mevlamdan niyaz ediyorum. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor. Bu da bizim için gurur verici bir şeydir. Türkiye’nin bugün yatırım çeken ülkelerden biri olmasını hep birlikte başardık. Milli gelirimizi 851 milyar dolara çıkardığımız gibi… 10 milyon vatandaşımıza iş ve istihdam sağladık.

1993-2002 yılları arasında Türkiye yılda sadece 2.6 büyüme başarmışken, 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5.8 oranında büyümeyi sağlamıştır. 2017’de elde ettiğimiz 7.4’lük büyümenin 2.3 puanı yatırım ve ihracattan geliyor.

BÜYÜME AYNEN DEVAM EDECEK

Türkiye yatırıma ihracata dayalı bir büyüme sürecine girmiştir. Bu büyüme önümüzdeki yıllarda aynen devam edecek. Avrupa ve dünyanın büyüme eğilimini uzun süre korumayı başaran sayılı ülkelerden biri Türkiye’dir.

CARİ AÇIĞIMIZI 19 MİLYAR DOLAR AZALTACAK

Bölgesel kalkınmayı sağlamak hedefimiz başta olmak üzere bu pakette bir çok yenilikler var. 135 milyar yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan 135 bin dolaylı istihdam sağlayacak. İhracata 6 milyar üzerinde ilave bir katkı olacak. Cari açığımızı da 19 milyar dolar azaltacak bir proje paketinden bahsediyoruz. Böylece 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak. Gümrük vergisinde istisna getiriyoruz. Makine teçhizata KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV ilavesi, kurumlar vergisi indirimi ya da 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren desteği sağlıyoruz. Keza, enerji desteği, sermaye katkı ve telsiz yatırım yeri tahsisi, istihdamın korunması gibi hayati öneme sahip destekleri de paket ile birlikte sağlıyoruz.