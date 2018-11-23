Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez başka bir ülkede maden arayacak. Sudan Jeoloji Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün arasında imzalanan anlaşmaya göre Türkiye, Sudan'da altın arayacak.

Sudan Jeoloji Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) Sudan’ın Kızıldeniz eyaletindeki altın ve diğer madenlerin çıkarılmasına imkan tanıyan anlaşma imzaladıkları bildirildi.

Sudan petrol bakanlığından bir kaynak dün Reuters’e yaptığı açıklamada, Sudan petrol bakanlığına bağlı Jeoloji Kurumu ile MTA arasındaki anlaşmanın Kızıldeniz eyaletinde iki “kare” alanda maden çıkarılmasına imkan tanıdığını belirtti.

OKTAY AYRILDIKTAN SONRA ANLAŞMA İMZALANDI

Anlaşma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın üç günlük resmi ziyaretini tamamlayarak Sudan’dan ayrılmasından bir gün sonra açıklandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre Petrol Bakanı Awad Dahia bunun, MTA’nın maden alanında Türkiye dışında yaptığı ilk anlaşma olduğunu belirterek, anlaşmanın Sudan’a ekonomik fayda sağlayacağını umduğunu ifade etti.

Sudan ekonomisi ülkenin güney kesiminin, petrol üretiminin dörtte üçünü alarak, 2011’de ayrılmasından bu yana zor bir dönem geçiriyor. Sudan hükümetinin bankalar ve döviz bürolarına döviz kurunu günlük olarak belirleme görevi vermesinin ardından, Ekim ayında para birimi sert değer kaybetti.

REUTERS