Türkiye turiste güzel

Dolar ve avronun aşırı değer kazanması vatandaşı derinden etkilerken bu durumdan bir hayli hoşnut olan bir kesim oluştu. Yabancı turist, değer kazanan paraları ile Türkiye’den yaptıkları alışveriş bavullarını taşımakta zorlandı.

Başta Araplar olmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler dolar ve avronun değer kazanması sonrası sudan ucuz hale gelen ürünleri bavullarına doldurmaya başladı. Atatürk Havalimanına gelen turistlerin bavulları Türkleri hayrete düşüren bir yoğunluğa ulaştı. Taşıma görevlileri bavulları havayolu bankolarına götürmekte bir hayli zorlandı. Türk lirasının yabancı paralar karşısında erimesi yabancı turistlerin Türkiye'de alışveriş rekorları kırmasına neden oluyor. Vatandaş nasıl geçineceğini kara kara düşünürken yabancı turist değer kazanan paraları ile alışverişte rekora doymuyor. 2010 yılında İstanbul’a gelen Arap turistlerin, toplam turist sayısına oranı yüzde 10 iken bu sayının 2017 yılında rekor kırarak yüzde 24'e yükseldi. Türkiye'de başta Arap turistler alışverişte tıka basa doldurdukları bavulları ile havalimanlarında ilginç görüntülere neden oluyor. İLGİLİ HABER TL değer kaybedince turistler lüks mağazalara koştu