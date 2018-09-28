Yeni Havalimanı’na gidiş ücreti ne kadar olacak?

Yeni Havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ kazandı. Peki vatandaş Yeni Havalimanı'na gitmek için ne kadar ücret ödeyecek. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak. Otobüs AŞ, 29 Ekim’den itibaren hizmet vermeye başlayacak. İşte Yeni Havalimanı'nın İlçe ilçe yolculuk ücretleri...

Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili ihale 4 Eylül'de yapılmıştı. İETT'nin düzenlediği ihaleyi Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu 475.5 milyon TL'yle kazanmıştı. Ancak ihale kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve yeni ihaleye çıkılmıştı. Dün yeniden yapılan ihaleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ, 755 milyon 823 bin liralık teklifle 10 yıllığına kazandı. İşte bölge bölge ücret tarifeleri…

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