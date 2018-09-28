Yeni Havalimanı’na gidiş ücreti ne kadar olacak?

Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili ihale 4 Eylül'de yapılmıştı. İETT'nin düzenlediği ihaleyi Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu 475.5 milyon TL'yle kazanmıştı. Ancak ihale kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve yeni ihaleye çıkılmıştı. Dün yeniden yapılan ihaleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ, 755 milyon 823 bin liralık teklifle 10 yıllığına kazandı.
İşte bölge bölge ücret tarifeleri…
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