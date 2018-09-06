Yeni makam araçları bu modeller mi olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu araçlarında tasarruf yapmayı planlıyor. Yeni araç kullanımında Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi de zorunlu olacak. Türkiye'de üretilen araçlara bakıldığında da makam aracı olabilecek dört farklı model göze çarpıyor. İşte o araçlar ve fiyatları...

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre, farklı dönemlerde tasarruf önlemleri kapsamında gündeme gelen kamu araçları ile ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, kamu araçlarında yapılacak büyük bir tasarruf hamlesi için düğmeye bastığı öğrenildi. Kamu kuruluşlarına gönderilen yazıda KİT’lerden 14 Eylül’e kadar gerekli listeyi göndermeleri istendi.

Edinilen bilgiye göre; araçların hem sınıflarının düşürüleceği hem de sayılarının azaltılacağı öğrenildi. Buna ek olarak, araç kullanımında Türkiye'de üretilen araçların tercih edilmesi de zorunlu olacak.

EN PAHALISI 206 BİN 900 TL

Türkiye’de Renault, Toyota, Fiat, Honda ve Hyundai gibi markaların araçları üretiliyor.

Makam aracı olabilecek araçlar ise Fiat’ın Egea, Renault’un Megane, Toyota’nın Corolla ve Honda’nın Civic araçlarının sedan modelleri olabilir. Bu araçların dizel motorlu ve en dolu pakete sahip olanlarının fiyatları ise 168 bin 900 TL ile 206 bin 900 TL arasında değişiyor. İşte o araçlar ve fiyatları: