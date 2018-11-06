En çok konut satılan şehirlerde fiyatlar ne durumda?

Zingat.com, 2018'in ilk sekiz ayında en çok konut satışının gerçekleştiği ilk beş şehir olan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'daki satılık ortalama konut fiyatlarını açıkladı. İstanbul yine en pahalı il olarak şaşırtmazken, şehrin en pahalı ilçesi ise Beşiktaş oldu.

Zingat.com, 2018’in ilk sekiz ayında en çok konutun satıldığı ilk beş şehir olan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’daki satılık ortalama konut fiyatlarını paylaştı.

İstanbul’un ardından İzmir geliyor

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, bu beş il arasında satılık konut fiyatı ortalaması* en yüksek il 398 bin 103 TL ile İstanbul. TÜİK verilerine göre bu yılın ilk sekiz ayında en çok konutun satıldığı ikinci il olan Ankara’nın, satılık konut fiyat ortalaması bakımından bu beş il arasında en alt sırada yer aldığı görülüyor.

İzmir’de satılık konut fiyatı ortalaması 299 bin 451 TL olurken, İzmir’i 205 bin 795 TL ile Antalya izliyor. Antalya’yı 202 bin 116 TL ile Bursa ve 181 bin 697 TL ile Ankara takip ediyor.

İstanbul’un en pahalı ilçesi Beşiktaş

Zingat.com, bu beş ilin en uygun fiyatlı ve en pahalı ilçelerinin listesini de paylaştı. Buna göre İstanbul’un en pahalı ilçesi 1 milyon 84 bin 495 TL’ye ulaşan satılık konut fiyat ortalamasıyla Beşiktaş olurken, şehrin en uygun fiyatlı ilçesi ise 198 bin 217 TL ile Esenyurt oldu.

İstanbul’un en pahalı ilk 5 ilçesi fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:

Sıralama İlçe Ortalama TL Fiyat (100 m² )

1 Beşiktaş 1.084.495

2 Bakırköy 984.043

3 Sarıyer 855.286

4 Kadıköy 737.263

5 Adalar 634.899

İstanbul’un en uygun fiyatlı ilk 5 ilçesi fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:

Sıralama İlçe Ortalama TL Fiyat (100 m² )

1 Esenyurt 198.217

2 Arnavutköy 222.072

3 Beylikdüzü 235.261

4 Sancaktepe 245.171

5 Silivri 246.457

İzmir’in en pahalı ve en uygun fiyatlı ilçeleri fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:

Sıralama İlçe Ortalama TL Fiyat (100 m²)

En pahalı Çeşme 556.959

En uygun fiyatlı Bergama 166.727

Antalya

Sıralama İlçe Ortalama TL Fiyat (100 m²)

En pahalı Kaş 492.023

En uygun fiyatlı Döşemealtı 179.221

Bursa

Sıralama İlçe Ortalama TL Fiyat (100 m²)

En pahalı Nilüfer 240.389

En uygun fiyatlı Gemlik 156.376

Ankara

Sıralama İlçe Ortalama TL Fiyat (100 m²)

En pahalı Çankaya 249.819

En uygun fiyatlı Akyurt 103.439

*100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı üzerinden hesaplanmıştır.