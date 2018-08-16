Galatasaray’ın Kemerburgaz tesisleri için imar planı hazır

Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya’daki Metin Oktay Tesisleri'ni taşıyacağı Eyüpsultan Kemerburgaz’daki arazinin imar planları hazırlandı. Orman ve askeri alanda kalan 126 bin 493 metrekarelik arazinin imarı değiştirilerek 5 katlı kapalı spor tesisi yapılacak hale getirildi

Eyüpsultan Kemerburgaz'daki parsellerin “Spor Tesisi” amaçlı kullanılması için verilen ön izinin, irtifak (kullanım) hakkı işlemine dönüştürülmesi amacıyla 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı değiştirildi. Çevre Düzeni Planı'nda “orman ve askeri alan” olarak tanımlı 126 bin 493 metrekarelik alan, spor tesislerinin yeniden inşa edilmesi ve kullanılabilmesi için “inşaat hakkı 0.50, yükseklik 5 kat” yapılanma koşullarında “kapalı spor tesisi” ve “ağaçlandırılacak alan” ilan edildi. Hazırlanan bu plan değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı kararname hükümleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Ağustos tarihinde onaylanarak askıya çıkarıldı.

OTOPARK, BÜFE, KONAKLAMA TESİSİ

Askıya çıkan plan değişikliğinin açıklama raporunda yer alan bilgilere göre 126 bin 493 metrekarelik planlama alanının 101 bin 463 metrekaresi spor alanı, 18 bin 865 metrekaresi ağaçlandırılacak alan, 6 bin 164 metrekaresi de yol alanı olarak ayrıldı. Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile yapılan ön izin sahibi ile yapılan protokol kapsamında 1057, 2865, 3329 numaralı parseller kapalı spor tesisi alanı olarak tasarlandı. Planlama alanının bir bütünlük oluşturması amacıyla tapuda devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alan olan ve “T1” olarak tanımlanan alan Orman Bölge Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile “Ağaçlandırılacak Alan” olarak plana işlendi. Ağaçlandırılacak alanda spor tesisini kullanacak sporcuların trekking, koşu gibi faaliyetler gerçekleştirileceği ifade edildi. “Kapalı Spor Tesisi Alanı” olarak belirlenen alanlarda seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik kapalı veya açık otopark, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler ile toplantı salonları, yönetim birimleri, konaklama tesisleri ile idari birimler yer alabilecek.

ORMANLAR EN ÖNEMLİ EŞİK

Plan açıklama raporunun “eşik analizi” bölümünde orman alanlarının planlama alanına komşu olması sebebiyle, en önemli doğal eşik olduğu belirtildi. Kâğıthane Deresi ve Alibeyköy Barajı'nın da planlama alanının çevresinde yer alan doğal eşikler olduğu kaydedildi. Planlama alanının tamamen orman sınırları dışında bulunduğu ve Kemerburgaz Mahallesinde en son gerçekleştirilen çalışmalarda tespit edilen orman sınırlarına uygun olduğu ifade edildi.

FLORYA'YA KONUT YAPILACAK

Galatasaray Metin Oktay Tesisleri olarak kullanılan Florya'daki arazi için TOKİ ile Emlak Konut GYO arasında 15 Eylül 2017 tarihinde imzalanan protokolde spor tesislerinin Eyüpsultan Kemerburgaz'a taşınması yönünde karar alınmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Galatarasay'ın Florya'daki Metin Oktay Tesislerinin bulunduğu 66 bin metrekarelik arazinin imarını da geçtiğimiz mart ayında değiştirmişti. Emlak Konut GYO tarafından Öz Er-Ka İnşaat'a toplam 2 milyar 250 milyon TL'ye ihale edilen araziye imar planına göre konut, cami, okul ve kültürel tesis inşa edilecek.