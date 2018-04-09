Nidapark Ayyıldız’da satışlar başladı

Gayrimenkul sektöründe ayrıcalıklı ve nitelikli projelerle adından söz ettiren Tahincioğlu’nun İstanbul’un yeni yıldızı Kâğıthane’nin merkezinde inşa ettiği Nidapark Ayyıldız, projesinde satışlar başladı. Yüzde 5 peşinat, 60 ay vade farksız ödeme seçeneğiyle satışa sunulan Nidapark Ayyıldız, peşinattan 6 ay sonra yüzde 5, 12 ay sonra yüzde 10 ara ödeme avantajlarıyla ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Avrupa Yakası'nın önemli merkezlerine komşu olan Kağıthane'de, Şişli Beşiktaş Beyoğlu ve Eyüp'e komşu olan Nidapark Ayyıldız projesi, modern mimarisi, ferah yerleşimi, benzersiz konumu, yüksek kalitesiyle bölgenin en prestijli projesi lokasyonunda yer alıyor. Yatay mimarisiyle ön plana çıkan Nidapark Ayyıldız, hem ilk bakışta fark ediliyor hem de bölge içinde önemli bir fark yaratıyor. 1+1, 2+1, 2.5+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunan projede, toplam 95 adet konutun yanı sıra 10 dükkan bulunuyor. Çatı katında 1 adet yüzme havuzu, fitness, soyunma ve sauna alanları, zemin katta kış bahçesi ayrıca bir iç avlu, süs havuzu ve terasta oturma alanları yer alıyor.

Avrupa Yakası'nın önemli merkezlerine komşu olan Kâğıthane'de yer alan Nidapark Ayyıldız'ın bölge içindeki ideal konumu ve Cendere Caddesi üzerindeki yerleşimi, Kâğıthane'nin dışına çıkmadan karşılayabileceğiniz tüm ihtiyaçlarınız için büyük kolaylık sağlıyor. Alternatifli kara yolu bağlantılarının yanı sıra hayata geçmesi planlanan Kabataş – Mahmutbey metro hattıyla İstanbul'un her noktasına kolaylıkla ulaşmak mümkün.

Atria iş birliği ile geliştirilmiş olan Nidapark Ayyıldız projesinin en üst katında yer alan şehir manzaralı açık havuz, size büyük bir ayrıcalık sunuyor ve bölge standartlarının üstünde bir lüks anlayışının da örneğini veriyor. Şehir manzaralı havuzuyla, teras kullanımını projede ev sahibi olan herkese açan Nidapark Ayyıldız, projenin sosyal alan tanımını da oldukça genişletmiş oluyor. Nidapark Ayyıldız'ın giriş katında, mağaza ve dükkânlardan oluşan 10 ticari üniteye yer verebilecek kapasiteye sahip olması, günlük ihtiyaçları bir asansör kadar yakınlaştırıyor.