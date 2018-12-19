ABD’den Türkiye’ye Patriot izni ne anlama geliyor?

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerdeki en büyük"gerilim unsurlarından" birini de, AKP hükümetinin Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın alma kararı oluşturuyor. Washington yönetimi, bir yandan Türkiye'yi S-400'leri almaması konusunda uyarmaya devam ederken, diğer yandan da dün gece sürpriz bir hamle yaptı: ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye S-400'lere alternatif olabilecek Patriot füzelerinin satışının "onaylandığını" açıkladı. ABD bu hamle ile, AKP hükümetinin zaman zaman dile getirdiği "Amerikan kongresi Türkiye'ye silah satışını yasaklıyor. Bu nedenle başka alternatiflere bakıyoruz" argumanını boşa çıkarmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak bundan birkaç ay önce yaptığı açıklamada “ABD silah almamıza müsaade etmiyorsa, başımızın çaresine bakarız” ifadesini kullanmıştı.

S-400 KRİZİ SÜRÜYOR

ABD’den gelen bu hamle, Ankara-Washington hattında Rusya’dan S-400 füze sistemlerinin alınmasına ilişkin krizin de devam ettiğini ortaya koydu.

ABD yönetimi, NATO üyesi Türkiye’nin S-400’leri satın alarak, İttifak’ın savunma kabiliyetlerini sekteye uğrattığını savunuyor. Başta F-16 ve F35 savaş uçakları olmak üzere, NATO üyesi ülkelerin kullandığı savaş uçaklarının Türkiye’deki S-400’lerin otomatik sistemine tanıtılmasının, Rusya’nın bu uçaklara ilişkin kilit bilgilere ulaşmasının önünü açacağını savunan ABD yönetimi, S-400’lerin çalıştırılması için gelecek Rus askerlerinin de, Türkiye’nin kilit savunma sistem bilgilerine erişimine de karşı çıkıyor.

TABANCA SATIŞINI BİLE DURDURAN ABD, TÜRKİYE’YE PATRİOT SATACAK

ABD’nin Türkiye’ye Patriot füze sistemlerini satışına ilişkin görüşmeler bir süredir devam ediyordu. AKP hükümetinin Rusya’dan S-400 füzesi alma kararının ardından Washington yönetimi de Ankara’ya “Patriot füzesi satılabileceğine” ilişkin bilgi vermişti. Şimdi yapılan bu açıklama ile, ABD’nin Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesi halinde, ABD’den Patriot alabileceği de resmi olarak kamuoyuna açıklanmış oldu.

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ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikler iki ülke arasındaki silah alımına ilişkin sıkıntılar da yaratıyor. Son olarak ABD yönetimi, Türkiye’ye satılacak tabancaların ihracatını durdurmuştu.

S-400 krizi nedeniyle ABD Kongresi, Türkiye’nin proje içinde yer aldığı F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye gönderilmesine de rezerv koymuştu. Türkiye, F-35 projesi çerçevesinde iki uçağı resmen teslim almış, Türk pilotlar uçaklarda eğitime başlamıştı. Ancak uçaklar ABD’den Türkiye’ye gönderilmedi. Proje kapsamında önümüzdeki yıl Türkiye’ye gönderilmesi planlanan uçakların ABD’den ayrılıp ayrılmamasını da Kongre, S-400 alımına bağlamıştı.