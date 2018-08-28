Adana’da şüpheli ölüm!

Adana'da ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu şahıs park içerisinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Velit Gökduman'dan haber alamayan ağabeyi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Güney Yıldızı Parkı’nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SİLAH 2 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin göğsünden tabancayla vurularak öldüğünü belirledi. Polislerin incelemesinde de ölen kişinin kayıp başvurusu yapılan Velit Gökduman olduğu tespit edildi. Velit Gökduman'ın cesedinin yaklaşık 2 metre uzağında ise tabanca bulundu. Tabanca incelenmek üzere emniyete götürülürken olay hakkında soruşturma başlatıldı. AA