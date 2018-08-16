Adıyaman’dan kahreden haber: Dört askerimiz şehit oldu

Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Kahreden açıklama Adıyaman Valiliği'nden geldi: Kahraman evlatlarımızdan 3'ü dost ateşiyle şehit düştü...

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, bu sabah kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre üç asker yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edilirken, yaralı askerler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerden biri, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesi morga konulurken, yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

ADIYAMAN VALİLİĞİNDEN KAHREDEN AÇIKLAMA: DOST ATEŞİYLE ŞEHİT OLDULAR

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adıyaman-Merkez Kuyucak Köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman Jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren ‘eyp' infilak ettirilmesiyle 1 kahraman Jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur.

Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 Jandarmamıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olup, 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

OSMANİYE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in (34) memleketi Osmaniye’deki baba ocağına ateş düştü. Tekerek’in acı haberi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan annesi Emine ve babası Necati Tekerek’e, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehadet haberini alınca fenalaşan diyaliz hastası Necati Tekerek’e, evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahe etti. Tekerek ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, mahalleye taziye çadırı kuruldu. Şehit Tekerek’in, 11 yıllık asker olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in cenazesinin, yarın Osmaniye’de toprağa verileceği belirtildi.

AJANSLAR

HAİN SALDIRININ İZLERİ

Adıyaman kırsalında bir grup PKK’lı teröristin ateşe verdiği mermer ocağı şantiyesindeki hasar gündüz ortaya çıkmıştı.

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(DHA) –