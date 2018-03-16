Adli Tıp Müdürü Prof. Aşıçıoğlu: Madonna’nın adı subliminal uyuşturucu mesajı içeriyor

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM'de yaptığı bir sunumda Madonna'nın ismininin bir uyuşturucu maddesine benzerliğinden dolayı subliminal mesaj verdiğini savundu. Aşıcıoğlu'na göre Madonna'nın albümü Türkiye'ye sokulmamalı.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu'na dikkat çeken bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu'na yaptığı sunumda şu ifadeler yer aldı:

Bakın, Madonna dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geldi dört beş yıl önce. Madonna’nın içindeki sesli harfleri çıkartın lütfen ‘m’ ilk harfi —’a’yı çıkartın- ikinci harf ‘d’ üçüncü harf ‘n’ dördüncü harf ‘n’. Yani ‘mdnn’. ‘MDMA’ diye bir madde var ya ‘ecstasy’, ‘mdnn’… Bir bakın turne kapağına, böyle kafası bulanmış, madde keyfinde olmuş bir kadın yüzü. Bakın, bu, gizli subliminal mesaj.

‘LOUIS ARMSTRONG HEP MADDEYİ ÖVÜYOR’

Bakın, Louis Armstrong'un ‘muggles’ diye bir şeyi vardır. Caz üstadı, hakikaten onun sanatçı kimliğine bir şey demiyorum ama o caz albümünün içinde hep maddeyi öven laflar var. Bunları dahi hesap edecek bir birim lazım. Madonna’yı o albümle sokmayacaksınız Türkiye’ye ya da en azından, girdiyse belli yaş grubuna izin vereceksiniz.

‘ORADA UYUŞTURUCUNUN DİBİNE VURULUYOR’

Mesela, ben şu anda çok isterim, İstanbul’da Hezarfan Havalimanı’nda her sene yapılıyor ‘Red Bull Festivali.’ Ben inanıyorum ki orada uyuşturucu maddenin dib ine vuruluyor. Mesela, orada mobil tuvaletler kuruluyor. Siyasi erk bana versin, ben korkuyorum, gidip böyle bir analiz yapsam, vilayet izin verse, ondan sonra…

‘KORKMAYALIM, ARAŞTIRMA YAPALIM’

Bu analizi yapalım, anonim analizler bunlar, kimseyi stigmatize etmeyeceğiz, yaftalamayacağız. Hatta bunu hiç medyayla paylaşmayız, sadece devlet erki bilir, görürüz o tür toplantılarda ne tür maddeler kullanılıyor. Korkmayalım, ölçülebilir veri tabanlı veriler elde edelim ama bunun için de mutlaka siyasi otoritenin kurduğu kurumsal bir yapının ‘Yapabilirsiniz, hukuka uygundur.’ demesi lazım.