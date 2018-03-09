Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’ya tahliye!

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi. Cezaevi çıkışında konuşan Ahmet Şık, "Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesini istemiyorum, öfkeli olmanızı tercih ediyorum. Çünkü öfke bizi ayakta tutacak." dedi. Murat Sabuncu'da Atalay'ı hatırlatarak, "Bugün onun doğum günü. Onun doğum gününü de kutluyorum. Umut ediyorum en kısa zamanda onu da yanımıza alacağız. Cumhuriyet her zaman olduğu gibi bağımsız gazetecilik yapmaya devam edecek." diye konuştu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada bütün gün bir dönem gazetede çalışan Mehmet Faraç, Leyla Tavşanoğlu ve Namık Kemal Boya ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen duruşmada ‘tanık’ sıfatıyla dinlendi.

DOSYANIN KENDİSİNE VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Tevsi tahkikat talebi olmadığını belirten duruşma savcısı, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve davada esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine verilmesini talep etti. Savcının bu taleplerinin ardından söz alan sanıkların avukatı, tahliye talebinde bulundu.

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ŞIK VE SABUNCU TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tahliye talepleri ise reddedildi. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına verilmesine karar veren mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın Silivri’de 16 Mart’ta yapılmasına hükmetti.

Öte yandan, mahkeme başkanı tahliye kararlarını açıklarken “Murat Sabuncu boğazı görmek istiyormuş, gitsin görsün. Soner Yalçın’ın dediğine göre Ahmet Şık’ın annesi ermişmiş, onu üzmeyelim” diye konuştu. Akın Atalay içinse, “Kaptanlar gemiyi en son terk eder” diyerek duruşmayı mütalaa açıklanması için erteledi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTILAR

Tahliye kararının ardından Ahmet Şık ile Murat Sabuncu saat 00.15 sıralarında tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nden çıktı. Karbey Tesislerine getirilen Şık ve Sabuncu’yu aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı.

“SEVİNÇLİ DEĞİLİM”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Şık, “Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesini istemiyorum, öfkeli olmanızı tercih ediyorum. Çünkü öfke bizi ayakta tutacak. Bunu yapmazsak saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğiz. Bugün sevineceğimiz bir gün değil. Ben 6 yıl önce yine bir Mart ayında buradan çıkmıştım.” dedi.

“ONU DA YANIMIZA ALACAĞIZ”

Murat Sabuncu’da tutukluluğunun devamına karar verilen Akın Atalay’a değinerek, “Bugün onun doğum günü. Onun doğum gününü de kutluyorum. Umut ediyorum en kısa zamanda onu da yanımıza alacağız. Cumhuriyet her zaman olduğu gibi bağımsız gazetecilik yapmaya devam edecek.” diye konuştu.

Sabuncu ve Şık daha sonra araçlara binerek oradan ayrıldı. DHA