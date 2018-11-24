Son dakika… İşte AKP’nin belediye başkan adayları

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 40 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Alkışlar arasında kürsüye gelen Erdoğan sözlerine "Sayın Bahçeli'ye cumhur ittifakına bağlılığı için teşekkür ederim" diye başladı. Erdoğan'ın açıkladığı 40 isimden 14 büyükşehir, 26'sı ise il belediye başkan adayıydı. AKP liderinin açıkladığı 40 isimden sadece Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin'in kadın olması da dikkat çekti.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AKP Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıkladı.

İşte AKP’nin adayları…

Adıyaman – Süleyman Kılıç (Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümü)

Amasya – Cafer Özdemir (Mevcut Amasya Belediye Başkanı

Antalya – Menderes Türel (Mevcut Antalya Belediye Başkanı)

Ardahan – Yunus Baydar (eski Ardahan İl Başkanı)

Artvin – Mehmet Kocatepe (Mevcut Artvin Belediye Başkanı

Bartın – Yusuf Ziya Aldatmaz (AKP Bartın Merkez İlçe Başkanı)

Batman – Murat Güneştekin (AKP Batman eski İl Başkanı)

Bayburt– Fatih Yumak (AKP il başkanı)

Bitlis – Nesrullah Tanğlay (AKP Bitlis il başkanı)

Bolu– Fatih Metin (Ticaret Bakan Yardımcısı)

Burdur – Deniz Kurt (Eski AKP Burdur Teşkilat Başkanı)

Bursa – Alinur Aktaş (Mevcut Bursa Belediye Başkanı)

Denizli – Osman Zolan (Mevcut Denizli Belediye Başkanı)

Diyarbakır – Cumali Atila (Mevcut Belediye Başkanı/Kayyım)

Düzce -Faruk Özlü (Eski bakan)

Elazığ – Şahin Şerefoğulları (İş adamı)

Erzurum – Mehmet Sekmen (Mevcut Erzurum Belediye Başkanı)

Gaziantep – Fatma Şahin (Mevcut Gaziantep Belediye Başkanı)

Giresun – Aytekin Şenlikoğlu (AKP Giresun İl Başkanı)

Gümüşhane – Ercan Çimen (Mevcut Gümüşhane Belediye Başkanı)

Hakkari -Cüneyt Epcim (Hakkari Vali Yardımcısı)

Kahramanmaraş – Hayrettin Güngör (TBB Genel Sekreteri)

Karabük – Burhanettin Uysal (Eski AKP milletvekili, eski Karabük Üniversitesi Rektörü)

Kastamonu – Tahsir Babaş (Mevcut Kastamonu Belediye Başkanı)

Kayseri – Memduh Büyükkılıç (Melikgazi Belediye Başkanı)

Kırıkkale – Mehmet Saygılı (Mevcut Kırıkkale Belediye Başkanı)

Kırklareli Burak Süzülmüş

Kilis – Mehmet Abdi Bulut (Eski Kilis Belediye Başkanı)

Kocaeli – Tahir Büyükakın (Bilecik Valisi)

Malatya – Sehalattin Gürkan (Battalgazi Belediye Başkanı)

Nevşehir – Rasim Arı (Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı)

Niğde – Emrah Özdemir (AKP Niğde eski il başkanı)

Ordu – Hilmi Güler (Eski Bakan)

Rize –Rahmi Metin (Rize eski İl Genel Meclis Başkanı)

Samsun – Mustafa Demir (Eski Bakan)

Sinop – Ali Çöpçü (AKP Sinop İl Başkanı)

Şanlıurfa – Zeynel Abidil Beyazgül (AKP eski il başkanı)

Şırnak – Mehmet Yarka (İş adamı)

Tekirdağ – Mestan Özcan (Ziraat mühendisi)

Yalova – Yusuf Ziya Öztabak (AKP Yalova İl Başkanı)



AK Parti seçim manifestosunun önümüzdeki ay ilan edileceğini söyleyen Erdoğan, 2019 Mart seçimlerindeki hedeflerini anlattı.

Erdoğan,”Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada bir çerçeve çizmekle yetineceğim. AK Parti olarak mahalli idarelerde milletimizin karşısına ilk defa çıktığımız 2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. Gerçekten de AK Parti seçimde kazandığı toplam belediyelerin yüzde 55'ine karşılık gelen bin 750 belediye başkanlığı ile alt yapıdan üstyapıya kadar her alanda büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştı. Yılların ihmaliyle boğulma noktasına gelen pek çok şehrimiz AK Parti belediyeciliği ile yepyeni bir çehreye kavuştu. Ardından 2009 seçimlerine marka şehirle sloganıyla girdik. Bu seçimde 1442 belediye başkanlığında milletimiz AK Parti'ye teveccüh gösterdi. Biz de bu desteğe karşı milletimize karşı verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz koşturduk” dedi.

“AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri önceliği hep milletimizin gönlünde birinci olaya verdik”

Yeni dönemin en önemli özelliği hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliği ile daha üst bir noktaya taşıyacak olmamızdır. Türkiye 2014 seçimlerine farklı bir atmosferde girdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,” Gezi olayları ve FETÖ ihaneti ile sarsılan ülkemiz 2014 mahalli seçimlerini milli iradeye sahip çıkma vesilesi olarak gördük. Bu seçimlerde toplam belediyeleri yüzde 59'una denk gelen 800 belediye başkanlığı kazandık. Böylece mahalli idareler seçiminde en büyük başarımızı da 2014'de elde etmiş olduk. Şimdi yeni bir seçime giriyoruz. 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliği ile daha üst bir noktaya taşıyacak olmamızdır. Ecdadımız bir şehri aziz kılan o şehrin sakinleridir diyor. Esasen biz millet olarak şehircilik konusunda köklü bir müktesebata sahibiz. Şairlere ilham olmuş şehirlerimiz bulunuyor. Ülkemizin son bir asırda yaşadığı sıkıntılar, insanlarımız gibi şehirlerimizi de yormuş, yıpratmış, derin yaralar açmıştır. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hem hükümette, hem mahalli idarelerde bu asırlık ihmalleri gidermenin gayretini verdik. Şehirlerimizin kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözerken, belediyeciliğine yeni bir bakış açısı kazanırdık. Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır, veya kaybedilir. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri önceliği hep milletimizin gönlünde birinci olaya verdik. Bunu sağladığımızda sandığın sadece formaliteden ibaret kalacağını biliyorduk. Sadece seçim dönemlerinde milleti hatırlayan partiler, sürekli başarısızlığa uğradı. Günün 24 saati milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan hep lider olarak çıktı. 2019 Mart için başarı formülümüz aynıdır” dedi.

“Milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz”

“Bize sempati ile bakan ama oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katacağız” diyen Erdoğan,” Bize oy vermediği gibi sempati ile bakmayanlara da yaptıklarımızı anlatacak ve eninde sonunda inşallah onların da gönlünü kazanacağız. Ak Parti'nin her seçimde oy hedefi mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Bu orana ne kadar yaklaşırsak kendimizi o derece başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Oy oranım yükseldiğinde de gücümüzü tahkim ettiğimiz için değil, milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığımız için seviniyoruz. Bir belediye başkanı halkına tepede bakamaz. Belediye başkanı tevazu ehlidir,samimiyet ehlidir, gayret ehlidir, ‘önce millet' der, ‘önce memleket' der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama millete tepeden bakma, Milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz” diye konuştu.