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AKP Çiftlik Bank önergesini reddetti

Binlerce kişiyi dolandıran 'Tosun' Meclis'in de gündemine geldi. CHP'li Erkan Aydın, Çiftlik Bank yolsuzluğunun araştırılması için Genel Kurul'a bir önerge verdi. Ancak önerge AKP'nin oylarıyla reddedildi.

android-time 18:39 29 Mart 2018
Haberler Gündem
AKP Çiftlik Bank önergesini reddetti
Binlerce kişiyi dolandıran 'Tosun' Meclis'in de gündemine geldi. CHP'li Erkan Aydın, Çiftlik Bank yolsuzluğunun araştırılması için Genel Kurul'a bir önerge verdi. Ancak önerge AKP'nin oylarıyla reddedildi.

Binlerce kişiyi dolandırarak Urugay’a kaçan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın, Meclis’in gündemine taşındı. CHP’li Erkan Aydın, Genel Kurul’da bir konuşma yaptıktan sonra önerge verdi. Ancak Aydın’ın önergesi AKP’nin oylarıyla reddedildi.

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Aydın, yaklaşık 80 bin kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank vurgununun incelenmesine dair önergenin reddedilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP’li Aydın, “Çiftlik Bank büyük yolsuzluğunun TBMM’de araştırılması için verdiğim önerge AKP oylarıyla reddedildi…” mesajını paylaştı.

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Bu mesajın ardından bir paylaşımda daha bulunan CHP’li Aydın, “AKP tosuna sahip çıktı, verdiğim önergeyi ret etti. Ortak mısınız birader???” ifadelerini kullandı.

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İşte CHP’li Aydın’ın attığı o twitler:

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Son güncelleme: android-time 18:4729.03.2018
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