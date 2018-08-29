AKP MYK’sı toplanıyor

AKP MYK'sı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

AKP kongresi sonrası toplanacak MYK’da ana gündem maddesi yerel seçimler olacak. Bugün saat 14.00'te başlaması planlanan toplantıda, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir sunum yaparak belediye başkanlarının yıllık performanslarını ortaya koyan analizlerin değerlendiriliği bir sunum yapacak. 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşandığı tespit edilen aksaklıklar ve bunların Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrarlanmaması için neler yapılabileceği masaya yatırılacak.

24 Haziran sonuçları çerçevesinde karnesi zayıf çıkan mevcut belediye başkanları ile yola devam edilmeyecek. Bunların yerine gerçekleştirilecek anketlerle halkta ve teşkilatlarda karşılığı olduğu tespit edilen yeni isimler aday gösterilecek. Yapılan taslak planlamaya göre eylülden itibaren belediye başkan, belediye meclis ve il genel meclisi üyelikleri için aday tespit çalışmaları başlayacak.

MHP'NİN AF ÖNERİSİ DE TARTIŞILACAK

AKP ve MHP kanadından yapılan açıklamalara karşın devam eden yerel seçimlerin öne çekilmesine ilişkin tartışmaların da MYK'da gündeme gelmesi bekleniyor. AKP kulislerinde seçimlere kısa süre kala bu yönde bir anayasa değişikliğinin gündeme gelmesinin, ancak CHP'nin açık destek vereceğini açıklaması halinde mümkün olabileceği, CHP'den ise bu yönde olumlu bir mesaj gelmediği ifade ediliyor.

MYK'da, “güncel gelişmeler” başlığı altında MHP'nin yeni yasama yılında TBMM'ye sunacağını açıkladığı af düzenlemesinin de değerlendirileceği öğrenildi. Parti kurmaylarının Milliyet'e aktardığı değerlendirmelere göre, AKP af konusuna sıcak bakmıyor.