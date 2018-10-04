AKP’de yeni jargon: Defterini dürerim!

Kurulduğu ilk yıllarda "Parti içi kavga" yaşanmaması ile övünen AKP'de, son dönemde partinin ünlü isimleri arasında kamuoyu önünde yaşanan tartışmalar arttı. AKP'de birbirleriyle kavga eden eski bakan, vekil, belediye başkanlarının kullandıkları ortak jargon ise "Defterini dürerim" ya da "Bitiririm seni" olarak ortaya çıktı.

İşte AKP içinde yaşanan kavgalar/atışmalar;

* HAMZA DAĞ- ABDULLAH GÜL

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP’nin ilk Başbakan ve ilk Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü “Hainlikle” suçlamıştı. Seçim öncesinde Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olabileceğine ilişkin söylentiler üzerine açıklama yapan Dağ, “Abdullah Gül bu harekete ihanet edenlerden biridir” demişti. Araya, AKP sözcüsü Ömer Çelik girerek, Dağ’ın Gül hakkındaki sözlerini “Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan, aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur” demişti.

* MEHMET METİNER – BÜLENT ARINÇ

Metiner-Arınç tartışması da, Arınç’ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik eleştiri ve iddialara karşı çıkmasıyla başladı. Arınç’ın “Abdullah Bey’e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem” demesine yazdığı köşe yazısıyla yanıt veren Mehmet Metiner, “Otur oturduğun yerde, yeni bir fitneye sebebiyet verme. Reis'in hatırına sana katlanıyoruz. Yoksa defterini dürmesini biliriz” dedi.

* MUSTAFA TUNA – MELİH GÖKÇEK

AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ile selefi Melih Gökçek arasındaki tartışma, Tuna’nın katıldığı bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gelirlerindeki artışlarla ilgili çarpıcı rakamlara dikkat çekmesi ile başladı. Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL'ye çıktığını söyledi ve isim vermeden kendisinden önceki AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i eleştirdi. Bu iddiaya sosyal medya üzerinden yanıt veren Gökçek ise, “Külliyen yalan” diyerek, Tuna’ya yüklendi. Gökçek, Tuna için “Buraya kadar yazdıklarım sadece nefs-i müdafaa… İnan partime zarar vermeyeceğime inansam, seni insan yüzüne çıkamaz hale getiririm… Söyle adamlarına davamıza daha çok zarar vermesinler…” ifadelerini kullandı.

* ORDU BELEDİYE BAŞKANI ENVER YILMAZ – AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ

Ordu’da da AKP içinde çok sert bir kavga yaşanmış, sonuçta kentin AKP’li belediye başkanı görevden alınmıştı. Kavga, Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın, sosyal medya üzerinden Ordulu AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a eleştirileri ile gün yüzüne çıkmıştı. Kurtulmuş’un AKP’ye katılmadan önceki “Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular” sözüne atıfta bulunarak, şu mesajı paylaşmıştı;

“Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi… ‘Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı. ‘Edebinizi takının' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri… Demek ki, Ne oldum değil, ne olacağım demeli!” . Bu sözlerin haber olması üzerine ise Ordu Belediye Başkanı Yılmaz görevden alınmıştı.

* MELİH GÖKÇEK- BÜLENT ARINÇ

AKP içindeki ilk sert kavga, Başbakan Yardımcısı görevindeyken Bülent Arınç ile o dönemdeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında yaşanmıştı. 2015 yılında yaşanan kavga, Gökçek’in Arınç’a “Cemaate destek veriyor” suçlamasıyla başlamıştı. Arınç ise buna karşılık, “Gökçek bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır” yanıtını vermişti. Arınç, hükümetteki görevi bitince de, Gökçek hakkında dile getirdiği bu iddiaların belgelerini açıklayacağını söylemişti. Ancak o belgeler hiç açıklanmadı.