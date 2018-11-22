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AKP’liler Almanya’ya gidip eyalet sistemini inceledi

İstanbul Milletvekili Kavakçı, sosyal medyadan duyurdu. Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kaçakçı başkanlığındaki AKP heyeti, Almanya temaslarında ‘federal yapı’yı inceledi.

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 06:21
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AKP’liler Almanya’ya gidip eyalet sistemini inceledi
İstanbul Milletvekili Kavakçı, sosyal medyadan duyurdu. Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kaçakçı başkanlığındaki AKP heyeti, Almanya temaslarında ‘federal yapı’yı inceledi.

Federal Konseyi ziyaret eden Ravza Kavakçı bu teması “Federal sistem hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Federasyonla yönetilen Almanya'da, 16 ayrı eyalet bulunuyor.

Ravza Kavakçı

Ravza Kavakçı

SİSTEM HAKKINDA GÖRÜŞTÜK

Ravza Kavakçı, Twitter hesabında Almanya ziyaretini “AK Parti Genel Merkez heyetimizle gerçekleştirdiğimiz Almanya temasları kapsamında Alman Federal Konseyi Bundesrat'ı ziyaret ettik ve ayrıca Federal Sistem hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” ifadeleriyle paylaştı. Heyette yer alan AKP Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Yasemin Atasever de “AK Parti Genel Merkezi Heyeti olarak Alman Parlamentosunu ve Federal Konseyi ziyaret ettik” diye paylaşımda bulundu. AKP MKYK Yedek Üyesi Esme Özbağ da “Milletvekilimiz ve Parlamentolararası Birlik Başkanımız ile Alman Parlamentosu, Federal Konseyi ve Berlin Büyükelçiliğimize ziyaretler gerçekleştirdik” diye yazdı.

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