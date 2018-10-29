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Anıtkabir’de tüyleri diken diken eden görüntüler! Binler hep bir ağızdan Andımızı okudu

Andımızın okullarda okutulması tartışması devam ederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istiratgahında yalnız bırakmayan binlerce vatandaş, hep bir ağızdan Andımızı okudu. İşte Türkiye Gençlik Birliği (TGB) öncülüğünde biraraya gelen vatandaşların bayram coşkusu...

android-time 20:55 29 Ekim 2018
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Andımızın okullarda okutulması tartışması devam ederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istiratgahında yalnız bırakmayan binlerce vatandaş, hep bir ağızdan Andımızı okudu. İşte Türkiye Gençlik Birliği (TGB) öncülüğünde biraraya gelen vatandaşların bayram coşkusu...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 7’den 70’e tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ediyor…

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Cumhuriyet Bayramı’nda en çok ziyaret edilen yerlerin başında Cumhuriyet’in kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuru olan Anıtkabir yer alıyor.

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Cumhuriyet Bayramı’nda, Ata’sına koşan binlerce vatandaş, Danıştay’ın okunmasına karar verdiği fakat hükümetin okutulmamasında ısrar ettiği Andımız’ı okudu.

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Sosyal medyada dolaşan bu görüntü izleyenleri oldukça duygulandırdı.

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Son güncelleme: android-time 10:1130.10.2018
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