Anıtkabir’de tüyleri diken diken eden görüntüler! Binler hep bir ağızdan Andımızı okudu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 7’den 70’e tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ediyor…
Cumhuriyet Bayramı’nda en çok ziyaret edilen yerlerin başında Cumhuriyet’in kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuru olan Anıtkabir yer alıyor.
Cumhuriyet Bayramı’nda, Ata’sına koşan binlerce vatandaş, Danıştay’ın okunmasına karar verdiği fakat hükümetin okutulmamasında ısrar ettiği Andımız’ı okudu.
Sosyal medyada dolaşan bu görüntü izleyenleri oldukça duygulandırdı.
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