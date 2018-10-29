Anıtkabir’de tüyleri diken diken eden görüntüler! Binler hep bir ağızdan Andımızı okudu

Andımızın okullarda okutulması tartışması devam ederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istiratgahında yalnız bırakmayan binlerce vatandaş, hep bir ağızdan Andımızı okudu. İşte Türkiye Gençlik Birliği (TGB) öncülüğünde biraraya gelen vatandaşların bayram coşkusu...