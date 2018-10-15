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Ankara’da alarm! Büyükelçiliğe bomba ihbarı

İran’ın Ankara Büyükelçiliğine yapılan canlı bomba ihbarı panik yarattı. Büyükelçiliğin bulunduğu Tahran Caddesi sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe kapatılırken, Büyükelçi de binadan uzaklaştırıldı.

Yavuz ALATAN
android-time 11:28 15 Ekim 2018
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Ankara’da alarm! Büyükelçiliğe bomba ihbarı
İran’ın Ankara Büyükelçiliğine yapılan canlı bomba ihbarı panik yarattı. Büyükelçiliğin bulunduğu Tahran Caddesi sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe kapatılırken, Büyükelçi de binadan uzaklaştırıldı.

Geniş önlemlerin alındığı Büyükelçilik binasına giden yol polis tarafından kesildi ve yaya ve araç girişine de kontrollü biçimde izin verildi. Caddeden geçmek isteyen araç ve yayalar tek tek arandı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinin, Hilton ve Sheraton oteline de yakın olması, önlemlerin daha geniş bir alanda uygulanmasına neden oldu.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Romanya Başbakanı Vıorıca Dancila da Ankara'da resmi temaslarda bulunuyor ve Romanya heyetinin bazı temasları da bu otellerde gerçekleştiriliyor.

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Son güncelleme: android-time 12:4515.10.2018
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