Atatürk’e ağır hakarete beraat!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e hakaretleri kendi partililerini bile kızdıran AKP'li Hasan Baki'ye karşı açılan ve mahkemenin beraat kararı verdiği davada bir skandal yaşandı. İleri sürülen iddialara göre mahkeme kararı suç duyurusunda bulunan 7 kişiden gizlenerek bir üst mahkemeye taşınmasın diye UYAP'tan silindi. Karar şikayetçilere tebligatla bildirilmedi. Durumun ortaya çıkmasından sonra mahkeme hakimi hakkında görevi ihlal gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

AKP Anamur Gençlik Kolları eski Başkanı Hasan Baki, Atatürk'e yönelik “Keşke olmasaydı. Türk değil, orijinal Yunan” sözlerinden dolayı aralarında CHP, STK'lar ve özel kişilerin de olduğu 7 kurum ve şahıs tarafından “Atatürk'e hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, AKP'li Baki'nin sözlerinin “Atatürk'e hakaret olduğunu” kabul ederek dava açtı. Mahkeme kararını 27 Şubat 2018'de verdi ve AİHM'in “Stalin kararına” dayanarak, AKP'li Baki'nin sözlerinin “düşünce özgürlüğü” olduğuna hükmetti ve beraat kararı verdi. Ancak, iddiaya göre verilen karar “kamuoyu haberdar olmasın ve şikayetçi taraflar üst mahkemeye itirazda bulunamasın” diye, suç duyurusunda bulunan 7 kişiden gizlendi. Bunların davayla ilgili kayıtları da UYAP'tan silindi. Karar şikayetçilere tebliğ edilmedi. Taraflar bunu fark edince kıyamet koptu. Kararı veren hakim hakkında CHP Mersin 24. Dönem Milletvekili Adayı olan Soner Yıldırım tarafından “Görevi ihmal” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Beraat kararına karşı da istinaf mahkemesine temyize gidildi.

HAKARETE ‘STALİN' BERAATI

AKP'li Baki'ye beraat kararı veren mahkeme, AİHM'nin “Stalin kararı”na atıfta bulundu. Stalin için bir makalede “Kana susamış yamyam” ifadesi üzerine Stalin'in torununu yaptığı başvurunun reddedildiğini gerekçe gösteren mahkemenin değerlendirmesi şöyle:

“Stalin'in torunu tarafından dedesi hakkında yazılan bir makalede ‘kana susamış yamyam' ifadeleri nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasının yerel mahkemelerce kabul görmemesi üzerine AİHM'ye başvuru yapıldığı, özel hayata saygı hakkının ihlalinin ileri sürüldüğü görülmektedir. AİHM, ölen aile bireyleri söz konu olduğunda sağ kalanların da korunması gereken haklarının bulunduğu teyit edilmekle beraber, herhangi bir kişinin aşağılanması ile kamusal bir figür olan başvuranın dedesinin eleştirilmesi hususlarını birbirinden ayırmakta ve başvuru konusu makaleyi kamusal bir tartışmaya katı sağladığı ve yazının bağlamı da değerlendirildiğinde, ifadelerin kabul edilebilir eleştiri sınırları içinde olduğuna hükmetmekte başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bularak, kabul edilmez bulmuştur.”

Stalin örneğini veren 2'inci Asliye Ceza Hakimi kararında, “Sanık yorum yazmıştır” dedi ve şikayetçiler için de “Bu sözler, onur, şeref ve saygınlıklarını rencide edici boyutta değildir” hükmüne vardı. AKP'li Baki'nin beraatına karar veren hakim, “Sanığa atılı eylem bakımından, dava konusu sözlerinin hakaret niteliğinde olmadığı, bu haliyle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın beraatına” dedi.

MAHKEME ŞİKAYETÇİLERİ SİLDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Ortalığı karıştıran kararda, şikayetçi 7 kişinin UYAP'tan silindiği itiraf edildi. Bu bölümde, “Mahkememizce yapılan yargılama sırasında 23.01.2018 tarihli 3'üncü celse ara kararı uyarınca katılma talebi bulunan müştekilerin doğrudan zarar görmemiş olmaları, bu nedenle mağdur sıfatlarının bulunmaması nedeniyle katılma taleplerinin ve müşteki sıfatlarının reddine karar verildiği ve dosyadan taraf kayıtlarının silindiği görülmüştür” denildi.

Mahkeme kararında, şikayetçilerin UYAP'tan silinme talebinin sanık avukatlarından geldiği de vurgulandı.

PARTİSİNİ DE KIZDIRAN ATA'YA YÖNELİK ÇİRKİN MESAJLAR

Hasan Baki’nin, geçen yıl attığı ve büyük tepki çeken skandal tweetleri şöyleydi:

“– Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var. #RecepTayyipErdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır!

– Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk’e…

– Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu.”

Baki, tweetlerinin tepki çekmesi üzerine AKP'den de istifa etmek zorunda kalmıştı.