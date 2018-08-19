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İstanbul’da dehşet! Eşini öldürüp, intihar etti 

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde evinde karısını silahla öldüren adam daha sonra intihar etti.

android-time 12:32 19 Ağustos 2018
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Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde evinde karısını silahla öldüren adam daha sonra intihar etti.

Olay Yeşilkent Mahallesi, 71. sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnşaat Mühendisi Erdal Saluğu (34), 2 yıl önce evlendiği Bahar Saluğu (32) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

DHA

DHA

Tartışma kavga dönüşünce Erdal Saluğu karısını silahla vurdu, ardından intihar etti. Bahar Saluğu’nun kardeşi eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı. Çiftin yakınları bina önünde sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen polis inceleme yaptı. İncelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Son güncelleme: android-time 14:1819.08.2018
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