Ayşe öğretmen, bebeğiyle beraber hapse giriyor

Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanıp Kürt kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasaklarını anlatarak, ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hakkında dava açılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onandı. O dönemde henüz 2 aylık bir bebeği olan Ayşe Öğretmen'e verilen ceza yapılan başvuru üzerine 20 Nisan 2018'e ertelendi. O tarihin gelmesi üzerine Ayşe Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından Çelik ve kızının fotoğrafını paylaşıp, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter hesabını da etiketleyerek şu paylaşımı yaptı: “Beyaz Show'da “Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyen Ayşe öğretmen, 20 Nisan Cuma günü öğleden sonra saat 14:00'da Diyarbakır Adliyesi'nde yapılacak işlemlerden sonra 6 aylık Deran kızıyla Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine girecek. AYM uyusun! @AYMBASKANLIGI”