Bahçeli’den elini öpen İYİ Parti’li Arkaz’a davet!

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM’deki yemin töreni sırasında elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ı partisine davet etti. Bahçeli Arkaz için 'Değerli dava arkadaşımız' dedi.

Önceki gün yapılan İYİ Parti kongresinde GİK listesine alınmayan Hayati Arkaz, MHP'den teklif aldı. MHP lideri Bahçeli, ‘'Sistemli şekilde saldırıya maruz kaldı'' dediği Arkaz için şu açıklamayı yaptı:

‘'İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz''