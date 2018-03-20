Dünyanın en eski tapınağı olan ve UNESCO'nun Dünya miraslarına aday gösterdiği Göbeklitepe’ye beton döküldü.

Göbeklitepe’deki, insanlık tarihine ilişkin yerleşik bilgilerde önemli değişikliklere yol açan kazı çalışmalarının başkanlığını yapan Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt yaşanan skandalı instagram hesabından paylaştı.

UNESCO tarafından 15.04.2011 tarihinde Dünya Mirasları’na aday gösterilen ve gizemini koruyan yapılarıyla ortaya çıkarılacak tarihi zenginlikler saklı Göbeklitepe’yi gezen Çiğdem Köksal Schmidt tarihi alanın ezilip yok edildiğini belirterek şunları kaydetti;

“Benden başka kimsenin canı acımıyor mu? Burası Göbekli Tepe. Taze beton dökülen alanın yanıbaşında görülen F yapısı ( Kaya tapınağı) adını verdiğimiz alan, üzerinde iş makinalarının eze eze bitiremediği alan da hemen bu neolitik döneme ait mimari kalıntıların üç metre ilerisinde, orada yüzeyde bir şey görmeyince altında da bir şey yok sanıyorlar ama orada da 15 cm. derinlikte anakaya üzerinde neolitik döneme ait izler var.

SİT ALANINA KESİNLİKLE BETON DÖKMEYİZ

2013 yılında başlayan ahşap yürüme yolu projesinin bir kısmını sökmüşler, neden , başka bir güzergah saptamışlarmış. Yeni saptanan güzergah tam da Klaus ‘un ziyaretçi yoğunluğu yönelmesin diye ferah tuttuğu bir alanda. Eski tren yollarından kalma ahşaplarla yürüme yolunu aşağıdaki ziyaretçi merkezinin oraya kadar kesintisiz yapacağız, SİT alanına kesinlikle beton dökmeyiz, asfalt yapmayız demişlerdi Klaus hayatta iken.

Onun yapılmasını istemediği, Göbekli Tepe' yi tahrip edeceğini bildiği her şeyi koştura koştura yapıyorlar. Bu sabah Göbekli Tepe' yi ziyaret ettiğimde nasıl hızlı bir tahribat vardı anlatamıyorum. Ben tahribat diyorum, onlar Doğuş yol yapıyor, proje böyle diyorlar. Bir tane arkeolog, Bakanlık Temsilcisi, Müze görevlisi yok alanda. Bir arkeolog neredeyse çevre gezisi yaparken bile ancak Bakanlık Temsilcisi ile hareket edebilirken, ihale alan inşaat şirketlerine SİT alanlarında süresiz dolaşım ve ne istersen onu yap izni mi veriliyor?”

SIRLARI ORTAYA ÇIKARILMAYI BEKLİYOR

Şanlıurfa’ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 12 bin yıl önce inşa edeldiği ortaya çıkan Göbeklitepe bir tepe üzerine inşa edilmiş çok sayıda yuvarlak yapıdan oluşuyor ve bu yapılardan 6 tanesi gün ışığına çıkarılmış durumda. Bu yapılardan 20 tane olduğu belirtiliyor. Taş devrinden kalma bu tapınakların bulunduğu alanda T biçiminde sütunlar ile çevrilmiş tapınakların merkezinde iki T biçiminde sütun karşılıklı olarak yer alıyorlar. Hayvan, tasvirlerinin bulunduğu alanda 3 boyutlu kabartma şeklinde yapılan müthiş betimlemeler bulunuyor.