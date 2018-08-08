Bu metro hattından herkes şikayetçi

Yapımı devam eden Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro hattının projesine itiraz yağdı. Arazilerinden geçen metro hattı nedeniyle değer kaybı yaşayan ünlü şirketler de kendilerine sorulmadan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin altından metro geçirilmesine tepki gösteren İl Sağlık Müdürlüğü de İBB tarafından dikkate alınmadı. Metro hattı planına karşı yargı sürecinin başlatılması gündemde…

13 km uzunluğunda olan ve 11 istasyondan oluşan Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro hattı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2016 yılında yapılan imar planlarına yapılan itirazlar 2 yıl sonra gündeme geldi. Hattan olumsuz etkilenen kurum ve kuruluşların İBB'ye ilettiği itirazlar, 2016 yılının aralık ayında değerlendirilmek üzere Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne iade edilmişti. Ulaşım Planlama Müdürlüğü de 8 Ocak 2018 tarihinde itirazlara ilişkin değerlendirmesini tamamlayarak İBB'ye iletti. Ulaşım Planlara Müdürlüğü'nün tüm itirazları reddettiği yazısı, temmuz ayı İBB meclis oturumunda gündeme alındı.

PARKIN ORTASINA METRO İSTASYONU

Metro planına askı süreci içinde itiraz eden Kadıköy Belediyesi'nin gerekçelerinin başında metro istasyonunun 60.Yıl Göztepe Parkı içinde yer alması geliyor. Kadıköy Belediyesi itiraz yazısında parkın bütünlüğünün ve niteliğinin bozulduğunu belirtip Kaptan İhsan Sokak üzerinde çıkmaz sokak oluşturulduğuna da dikkat çekerek buna göre düzenleme yapılmasını istedi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DAVA AÇTI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de itiraz başvurusunda, metro hattının Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üzerinde bulunduğu maliye hazinesine ait olan ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 96 bin metrekarelik araziden geçmesine karşın plan yapılırken kendilerinden görüş alınmadığını kaydetti. İleriki yıllarda ek bina yapılması ve hastane binalarının yeniden yapılması halinde proje ve yapım aşamasında metro hattının sorunlar yaratacağı bu nedenle hastanenin bulunduğu parselin “sağlık tesisi” olarak korunması istendi. Hastanenin bulunduğu parselin metro hattının dışına çıkarılmasını isteyen İl Sağlık Müdürlüğü, üst ölçekli plana karşı hukuki sürecin başlatıldığı bilgisini de verildi.

ARSANIN DEĞERİ DÜŞECEK

Soyak-Hipmar Ticaret Merkezi İnşaat ve Ticaret A.Ş de hattın “Soyak Yenişehir Durağı“nın kendi arsalarından geçmesi nedeniyle itiraz hakkını kullandı. Şirket itiraz yazısında metro istasyonu nedeniyle arsanın zaten düşük olan ticari imar haklarının kullanımının büyük ölçüde engellenerek azaltılacağını kaydetti. Metro istasyonunun yaratacağı transfer otoparkı ihtiyacının, arsa önünde ve onu etkileyen yol ve kaldırımlarda gelişigüzel giderileceğinden arsanın ticari değerinin düşeceği ifade edildi. Bu değer eksilmesinin gerek yol yapımında fiilen tecavüz edilmiş olan arsa alanı ve gerekse istasyon girişi için işgal edilecek alanların kamulaştırma bedelleriyle de telafi edilmesinin mümkün olmayacağı kaydedildi.

KARMA PROJE GÜNDEMDEYDİ

Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş de yeni metro hattının planlarından şikayetçi oldu. Şirket itiraz yazısında maliki oldukları Ataşehir'deki 2665 ada 10 parselin yaklaşık üçte birinin hat ve koruma alanı sınırları içinde kaldığını belirtti. Bu parsel üzerinde yakın zamanda kesinleşmesi beklenen revizyon imar planı çerçevesinde yüksek katlı ofis blokları, çok katlı otopark ve perakende mağazalarının yer alacağı karma kullanımlı proje yapılmasının planlandığı kaydedildi. Raylı sistem hattına ilişkin imar planı değişikliğinin plan notlarında yerüstü yapı alanı olarak tanımlanan çevre düzenleme alanları ile inşaat kazı alanlarının, arazi üzerindeki gerek mevcut tasarruflarını gerekse ileride yapılması planlanan geliştirme projesini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Yürürlükteki plana göre yapılaşma haklarının kısıtlanabileceği belirtildi.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü bütün itirazları reddetti. İlgili komisyonlar da itirazları uygun bulmadı. İBB Meclisi'nde oya sunulan itirazlara ilişkin rapor oy çokluğu ile geçti.