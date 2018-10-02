Can Dündar’a silahlı saldırı girişimi davasında karar

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, 6 Mayıs 2016'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırıda bulunmasına ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Saldırgan Murat Şahin'in NTV muhabiri Yağız Şenkal'a karşı "kasten yaralama" suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis cezası verdi. Diğer iki sanığın ise beraatine karar verildi. Karara tepki gösteren NTV muhabiri Yağız Şenkal, "Adliye önünde birini vurmanın bedeli 4 bin 500 TL, oysa ki hastane masrafı daha çok tuttu" dedi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasına sanık Murat Şahin ile müşteki Yağız Şenkal katıldı. Can Dündar’ı ise avukatları temsil etti.

SANIK: BEN BURADAYSAM CAN DÜNDAR DA GELSİN…

Son savunmasını yapan tutuksuz sanık Murat Şahin, “Can Dündar’ın avukatlarının duruşmalara katılmaları şüphe uyandırmaktadır” diyerek beraatini istedi. Sanık ayrıca, “Ben sanık olarak duruşmaya katılıp burada bulunuyorsam, Can Dündar’ın da Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı eylemlerinden dolayı cezalandırılmasını istiyorum ” ifadesinde bulundu. Yağız Şenkal da şikayetinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istediğini bildirdi.

4 BİN 500 TL PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklardan silahı temin etmekle suçlanan Sabri Boyacı ile azmettirdiği iddia edilen Habip Ergün Celep’in delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. Saldırgan Murat Şahin hakkında Yağız Şenkal’e yönelik “kasten yaralama” suçundan ‘iyi hal indirimi’ uygulayan mahkeme, sanığa 225 gün adli para cezası karşılığı 4 bin 500 TL adli para cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme sanık Şahin’e, “Ruhsatsız silah taşıma” suçundan ise 10 ay hapis cezası ve 500 TL adli para cezası verdi.

CAN DÜNDAR’A KARŞI EYLEME AYRICA CEZA VERİLMEDİ

Kararda, olayın bir bütün halinde ele alındığını bu nedenle de Can Dündar’a yönelik eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı için sanığın ayrıca cezalandırılamayacağı belirtildi. Mahkeme sanık Murat Şahin hakkında Can Dündar’a yönelik silahlı tehdit suçunun ise unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

“ADLİYE ÖNÜNDE VURULMANIN BEDELİ 4 BİN 500 TL…”

Karara tepki gösteren NTV muhabiri Yağız Şenkal, “Adliye önünde birini vurmanın bedeli 4 bin 500 TL, oysa ki hastane masrafı daha çok tuttu” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Can Dündar’a, yargılandığı davanın 6 Mayıs’taki karar duruşmasında verilen aranın ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde silahla ateş açan Murat Şahin, gözaltına alınmış, olayda NTV muhabiri Yağız Şenkal yerden seken mermiyle bacağından yaralanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Murat Şahin 10 Mayıs’ta “silahlı tehdit” ve “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından tutuklanmış 5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti. Diğer sanıklar Sabri Boyacı ile Habip Ergün Celep ise savcılık ve hakimlik sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Hazırlanan iddianamede, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Murat Şahin’in, “kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma ve hakaret” suçlarından 4 yıldan 12 yıl 10 aya kadar, bu kişiyi azmettirdikleri ileri sürülen Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep’in ise “kasten yaralamaya teşebbüs ve silahlı tehdit” suçlarından 2 yıl altışar aydan 6 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.