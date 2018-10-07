Cemal Kaşıkçı kimdir? Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın hayatı…

Cemal Kaşıkçı Kaşıkçı'nın nerede olduğu merak edilirken bir taraftan Kaşıkçı'nın kim ve kaç yaşında olduğu araştırılan konular arasında. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Gazeteci Cemal Kaşıçı vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. İşte Cemal Kaşıkçı'nın hayatı...

Cemal Kaşıkçı günlerdir gündemden düşmüyor. Cemal Kaşıkçı kimdir? 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğuna, evlenmek için ihtiyaç duyduğu bir belge almak için girdi. 3 Ekim’de Suud hükümeti Kaşıkçı’nın konsolosluğu terk ettiğini açıkladı. Türk yetkililer ise, kayıp gazetecinin hala konsoloslukta olduğunu açıkladı. Peki gündemden düşmeyen isim Cemal Kaşıkçı kimdir?

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar ve Al Arab News Channel’ın Genel Yayın Yönetmeni Cemal Ahmet Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdi, bir daha da dışarı çıkmadı. Peki Cemal Ahmet Kaşıkçı Kimdir?

Cemal Kaşıkçı, 1958 yılında Medine’de doğdu. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan’da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982’de Indiana State Üniversitesi’nden işletme yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için bir muhabirlik yaptı. Al Madina’nın editörlüğünü ve genel yayın yönetmenliğini yapan Cemal Kaşıkçı, Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve Orta Doğu gibi ülkelerde yabancı medya kuruluşlarının muhabirliklerini yaptı.

Kayıp Gazeteci Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın önde gelen İngiliz gazetesi Arab News’de genel yayın yönetmeni yardımcısı olarak çalıştı.

Gazeteci Kaşıkçı, Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. Yazı işleri müdürü olarak görev süresi 52 gün sürdü. Gazetede bir dizi makalenin yayınlanmasının ardından Suudi Arabistan hükümeti tarafından kovuldu.

Bu olaydan sonra gönüllü olarak Londra’ya sürgüne gitti. İngiltere’de Al Faisal’ın ekibine danışman olarak katıldı. Daha sonra, Prens Turki Al Faysal El Saud’a medya danışmanı olarak hizmet verdi.

Nisan 2007’de Cemal Kaşıkçı, ikinci kez Al Watan’da yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Kaşıkçı, 17 Mayıs 2010’da yeniden istifa etmek zorunda kaldı.

Onun ikinci istifasından sonra Cemal Kaşıkçı, Al Arab News Channel, MBC, BBC, El Cezire ve Dubai TV dahil olmak üzere, Suudi ve uluslararası kanallar için siyasi yorumcu olarak görev yaptı.

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