Cezaevinde de ilk sırada Suriyeliler var

Ülkemizde yaşayan 3.5 milyon nüfusla yabancı olarak ilk sırada yer alan Suriyeliler, cezaevlerinde de ilk sıraya yerleştiler. Cezaevinde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının yüzde 40’ını Suriyeliler oluşturdu.

258 BİN TUTUKLU/HÜKÜMLÜ VAR: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na sunum yaptı. Genel Müdürlüğün milletvekillerine sunduğu tabloya göre halen cezaevlerinde 258 bin 660 tutuklu bulunuyor. Bunların 199 bin 861'i hükümlü, 58 bin 799'u ise tutuklu. Cezaevinde bulunanların 245 bin 433'ü erkek, 10 bin 208'i kadın ve 3 bin 19'u da çocuk hükümlü-tutuklulardan oluşuyor.

UYUŞTURUCU-TERÖR-HIRSIZLIK: Cezaevinde bulunanların işledikleri suçlarda uyuşturucu (50 bin 386), terör (44 bin 986) ve hırsızlık (33 bin 032) ilk 3 sırada yer aldı. Bu suçları adam öldürme (28 bin 274), yaralama (24 bin 919) yağma ve gasp (22 bin 008) ve cinsel suçlar (16 bin 566) takip ediyor.

YABANCI MAHKUMLAR: Ceza infaz kurumlarında 120 ülkeye mensup 7 bin 897 yabancı uyruklu mahkum bulunuyor. Bunların 3 bin 102'si Suriye vatandaşı. Diğer ülkelerin dağılımı şöyle: Suriye (3.102), Afganistan (1.021), İran (820), Irak (297), Türkmenistan (262), Gürcistan (238), Pakistan (191), Azerbaycan (171), Nijerya (157), Cezayir (122) ve diğer ülkeler (1.516).